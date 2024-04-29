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楊丞琳IG取消關注許瑋甯！閨蜜情變疑因邱澤　3人戀情糾葛1次看

▲楊丞琳（右）在許瑋甯（左）與邱澤（中）結婚後，在IG取消關注許瑋甯，不少粉絲認為2人閨蜜情變全都是因為邱澤，《NOWnews今日新聞》特別整理3人的愛恨糾葛，讓讀者們一次看。（翻攝自許瑋甯、邱澤、楊丞琳IG）
▲楊丞琳（右）在許瑋甯（左）與邱澤（中）結婚後，在IG取消關注許瑋甯，不少粉絲認為2人閨蜜情變全都是因為邱澤，《NOWnews今日新聞》特別整理3人的愛恨糾葛，讓讀者們一次看。（翻攝自許瑋甯、邱澤、楊丞琳IG）

記者張一笙／綜合報導

《不夠善良的我們》昨（28）日演出精彩大結局，在劇中許瑋甯與林依晨愛著同一個男人，兩人有許多精彩對手戲，而在現實生活中許瑋甯的感情生活一樣精彩。許瑋甯2007年時被拍到與同經紀公司的阮經天在墾丁度假，隨後公開戀情，交往8年後疑似因阮經天多次劈腿因而分手。2021年時許瑋甯拍攝電影《當男人戀愛時》認識邱澤，2人隨即相戀並閃婚，未料此事卻成了引發楊丞琳與許瑋甯閨蜜情變的導火索，有粉絲發現楊丞琳在社群平台上取消關注許瑋甯。《NOWnews今日新聞》特別整理3人戀情，給讀者們一次了解3人的愛恨糾葛。

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▲邱澤（右）在《當男人戀愛時》裡飾演幼稚、愛面子，但對許瑋甯真心誠意的男人，兩人戲裡相戀、戲外也結婚。（圖／金盞花大影業提供）
▲邱澤（右）在《當男人戀愛時》裡與許瑋甯相識，2人戲裡相戀，戲外假戲真做結婚。（圖／金盞花大影業提供）
「華岡五人幫」成立　建立20多年好友誼

許瑋甯的父親是義大利美國人，媽媽則是台灣人，身為混血兒的許瑋甯從小就因為外型備受矚目，紅色的頭髮與棕色眼睛，在那個隱形眼鏡及染髮劑尚未普及的年代，許瑋甯時常被當作異類嘲笑、歧視。高中時期的許瑋甯就讀華岡藝校，在學校認識了「小鬼」黃鴻升與楊丞琳，並與另外2名友人合組「華岡五人幫」。

「華岡五人幫」自高中起就有著深厚友誼，也是演藝圈內令人稱羨的友情。不過有粉絲發現，楊丞琳自從許瑋甯結婚後，就鮮少與她聯絡，甚至在IG上單方面取消追蹤許瑋甯，讓不少粉絲感到十分疑惑。

▲許瑋甯（右2）以前多次曬出華岡五人幫的合照。（圖／翻攝自許瑋甯IG）
▲許瑋甯（右2）以前多次曬出華岡五人幫的合照。（圖／翻攝自許瑋甯IG）
楊丞琳祕戀邱澤　時隔15年重新破冰

事實上，楊丞琳曾於2003年與邱澤合拍偶像劇《原味的夏天》時，被爆出與邱澤在家中共度一夜，但戀情隨即因為曝光而見光死。據傳當年邱澤性格火爆且孤僻，導致楊丞琳不敢主動與邱澤聯繫。楊丞琳甚至曾在採訪中透露她與某位男明星交往時，8個月以來竟然見不到10次，甚至楊丞琳提出分手後，對方也隔了半個月才回覆，而據傳楊丞琳說的交往對象就是邱澤。楊丞琳與邱澤直到2018年的台北電影節上，2人才成功破冰。

而楊丞琳與許瑋甯2人從高中時就是好朋友，相識20多年，也曾在2017年合作拍攝台灣恐怖片《紅衣小女孩2》，當時甚至傳出2人在片場從沒跟對方講過一句話，當時2人還在電影首映會上澄清沒有「后不見后」的傳聞。

▲楊丞琳（右）曾在2003年時，與邱澤（左）祕戀半年。（圖／翻攝自邱澤、楊丞琳IG）
▲楊丞琳（右）曾在2003年時，與邱澤（左）祕戀半年。（圖／翻攝自邱澤、楊丞琳IG）
許瑋甯婚後漸行漸遠　楊丞琳被爆取關昔日好友IG

楊丞琳與許瑋甯的友情，一直到2021年底時悄悄有了變化，在許瑋甯公布與邱澤的婚訊後，楊丞琳僅透過經紀人表示恭喜，接著就有粉絲發現楊丞琳單方面取消關注許瑋甯的IG，並且2人再也沒有任何公開的互動。熟悉楊丞琳與許瑋甯的粉絲們都知道，過去2人發文時，都會互相標註對方。因此，楊丞琳與許瑋甯的漸行漸遠，讓不少粉絲們都感到十分難過且可惜。

有粉絲表示可以理解楊丞琳的心態：「不是和平分手的情況下，好朋友跟前男友結婚，你還會想跟她交朋友嗎？」、「多少會有隔閡吧！」但也有粉絲表示：「另一半才是要攜手走一輩子的人。」

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