金融股接棒！營建資產股發威 台股收盤漲375點、收在20495點
美股上週五（26）日皆收漲，其中那指與費半漲逾2%，台北股市今（29）日也開高走高，早上9點半過後大漲300點，終場漲375點，收在今日最高點20495點，漲逾1.8%，成交金額新台幣4199億元。今日電金發威，權值王台積電漲13元，收在795元，漲幅1.6%，中信金飆漲停帶旺其他金融股，另外營建與資產股多檔漲停，觀光股也不俗！
記者許家禎／台北報導
今日台股氣勢如虹，權值王台積電漲13元，收在795元，漲幅1.6%，其他權值股如聯發科與鴻海也漲多，分別漲近1%與2%以上，來到1015元與158.5元。而金融股更是一片喜氣，中信金爆量17萬張，終場收在漲停34.25元的價位，新光金、國票金、群益證漲4%，國泰金、華南金、遠東銀、元大金、永豐金漲3%，台企銀、富邦金、統一證、兆豐金漲1到2%。
另外，營建股多檔漲停，國建、宏璟、上曜、昇陽、聯上發、鄉林飆漲停，隆大、愛山林、太設、宏盛、遠雄、冠德、新美齊、國產、日勝生漲4到8%。營建股也帶旺資產族群，志信、農林、中石化飆漲停，士紙幾近漲停，新紡漲逾8%。至於受惠兩岸放寬旅遊有譜，部分觀光股也強勢上攻，六福、晶華、寒舍、遠雄來與日勝生漲4到7%。