烏克蘭正妹「住新竹1年半」吐真實心聲！自曝最大問題：無法停止
來自烏克蘭奧德薩的正妹Kristina目前正在新竹念書，她來到台灣生活一年半，坦言「台灣可以很好但同時也可以不好」，原因就是台灣的美食實在太好吃且密集，讓她完全難以克制，「對我來講最大的問題是，我無法停止吃東西」，為此體重增加了不少。
記者賴禹妡／綜合報導
Kristina一年半前來到新竹念書，對於來台後的生活，她坦言「台灣可以很好但同時也可以不好」。Kristina解釋，她所就讀的學校旁邊有一條美食街，裡頭有牛排、火鍋、鐵板燒等各式餐廳，還有將近10家手搖飲料店，讓她難以節制口腹之欲。
Kristina無奈表示：「當我剛來台灣時，我什麼都不懂，所以我看到什麼就吃什麼，然後我的體重就增加了。」且都還只胖在同一個部位，讓她失去身材平衡，為此感到非常苦惱。至於被問到是否喜歡新竹？Kristina給予肯定回答，但也吐露心聲「如果我不是一個人在這會比較好。」
Kristina開出另一半條件，她提到雖然沒有特定喜歡的男生類型，但希望男友是一個懂得尊重又善良的人，最好跟她一樣熱愛美食，「特別如果能知道去哪裡吃好料的，因為我不喜歡去想，我希望他能知道我們可以去哪吃，這樣我就不用自己做主。」