師生不滿校區蓋商辦！陽明交大：不影響客家古蹟、溝通後再推動

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陽明交大師生說，該校區非一般校地，實則為六家古厝群，其與附近的新瓦屋群落、貫穿高鐵特區之東興圳保護區以及頭前溪兩岸之六張犁與金山面，連帶地形成一個歷經三世紀變遷之傳統饒平客家聚落，控訴校方擅自以遠低於市價的價格，將特殊校地交予群聯電子使用，不僅犧牲大學自主、違背校園民主之精神，更無視大學保存歷史文化與社區聚落公共財之社會責任。
陽明交大與群聯電子今天發出聯合聲明指出，陽明交大基於推動產學合作的目的，由企業出資在竹北六家校區興建產學研發大樓，由雙方利用該大樓之空間進行產學合作，共創校區學術研究、未來的AI應用及科技產業的發展。
聲明提到，校園的永續發展長年來都是校方與各學院在積極的探索與推動，該合作案亦基於此一理念下而進行，寄望對六家校區客家文化歷史價值的保存與永續發展，盡一份心力，符合當初以保存客家文化及鼓勵教育之宗旨。
聲明指出，同時，該案推動過程會審慎嚴謹地，依照有關法規程序予以評估後，並配合周邊文化資產及環境，於現有停車場空地進行產學研發大樓及未來停車空間的整體規劃建設，不會破壞客家古蹟群及影響到古蹟群的維護及保存。
聲明提到，等到產學研發大樓完成後，建物所有權歸屬於學校，再依據學校的規定提報校內審查程序，核算租金出租給捐建企業，並無校方擅自以遠低於市價的價格將此特殊校地交予企業使用的誤會。
聲明強調，該案後續亦將積極參考各學院、專家及相關賢達人士之建議，審慎評估溝通，俟凝聚各界共識後，以決定後續的推動。