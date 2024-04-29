《淚之女王》金智媛火辣身材藏不住！解鎖比基尼照：根本深藏不露
Netflix超人氣韓劇《淚之女王》昨（28）日迎來完美大結局，從開播至今就話題不斷，2位主演金秀賢與金智媛的人氣也再度暴漲，其中飾演財閥千金的金智媛更被粉絲們封為「財閥千金代表」，有粉絲翻出金智媛剛出道時身穿比基尼照的照片，火辣的身材根本藏不住，讓粉絲們直呼：「金智媛的好身材，根本深藏不露！」
記者張一笙／綜合報導
金智媛18歲就出道，有粉絲翻出她剛出道時，在《致美麗的你》中身穿比基尼的照片。只見照片中的金智媛身穿粉紅色比基尼大秀好身材，纖細的A4腰一經曝光後立刻讓不少粉絲們都暴動，紛紛在社群平台上大喊：「原來身材這麼好！」、「金智媛的好身材，根本深藏不露！」、「太完美了！」、「真有料。」
事實上，金智媛原先的經紀公司是打算讓她以歌手出道，不過在金智媛的請求下，改朝演員之路發展，出道至今她演出過許多角色，不管是《繼承者們》中囂張跋扈的「劉瑞秋」、《太陽的後裔》中勇敢追愛的強悍軍醫官「尹明珠」、《三流之路》中個性傻萌愛撒嬌的「崔愛羅」，或到《淚之女王》中擁有反差個性的「洪海仁」，都讓她圈粉無數，儼然成為新生代的大勢女星。
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