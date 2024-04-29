汪小菲賣北京212坪豪宅！零收拾直接PO賣房網 大S私物全曝光
藝人大S（徐熙媛）跟汪小菲在2021年鬧出離婚風波之後，引起不少關注，而汪小菲先前又因為兩度闖入大S豪宅，並衝到警局揚言要實名舉報大S濫用藥物，種種離譜行徑掀起外界熱烈討論。沒想到，近日汪小菲又被發現他把自己跟大S在北京的豪宅拿出來出售，212坪的房子開價約3億新台幣，甚至在賣房網的照片中還可以看到屋內東西完全沒收拾的畫面，夫妻倆的私人用品就這樣直接被看光。
記者洪生儒／綜合報導
網紅德州媽媽在今（29）日透過臉書發文寫道：「今天來看汪小菲跟大S的北京豪宅！因為汪小菲前幾週把房子拿出來賣了，212坪，屋齡16年，開價6600萬人民幣（約3億新台幣）。」不過，德州媽媽在賣房網上也發現一件非常有趣的事，豪宅內基本上東西都沒收，「也就是說裡面的一切都是汪小菲和大S的用品，是真正的在參觀他家！他們看什麼書、穿什麼衣服、喝什麼酒、家中擺設、廚具…等等都看得到，大S的衣帽間還放著一堆高跟鞋和衣服，想穿同款的可以仔細看。」
德州媽媽也透露，自己是直接上賣房網，找到汪小菲的家，然後再用VR tour看的，「除了前面6張照片是賣房網提供，其他都是我在tour裡面截圖有意思的角落。」德州媽媽也直言，「老實說我覺得這件事滿驚人的，他不收拾的程度比我們看過的很多open house還誇張，浴室檯面、角落的雜物、各處的瓶瓶罐罐，明明可以請助理收，不知道為什麼不整理一下。不過也是這樣才讓大眾有這個超級罕見窺見明星家真實樣貌的機會。」德州媽媽還跟網友們說道：「仔細zoom in就可以找出美容大王的真實美容用品！」
此外，德州媽媽也提到汪小菲這間豪宅的品味，「他有很多…有特色的椅子。整間房子我覺得最好看的空間是汪小菲的其中一個更衣室。」並透露汪小菲有兩間更衣室，大S有一間。德州媽媽表示：「不過汪小菲又在北京買了一個新房，請了劉道華設計，我猜會有品味很多」，也跟粉絲們分享翰林書院就是由劉道華操刀改建，「非常漂亮，是侘寂奢華的中式風格。」
不少網友看到汪小菲北京豪宅內部的照片之後，都紛紛留言表示：「好特殊的品味！但也不意外啦」、「原來真正陰森的豪宅連有陽光都令人毛骨悚」、「身為一位整理師，這樣的照片看了真的很想動手整一下」、「這也太妙了！但不知道為什麼完全沒有讓人喜歡的部分...整個就一股老子有錢的感覺」、「好複雜的風格啊」、「品味、設計、人品都一言難盡...」、「一直在找哈利波特放哪裡。」
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