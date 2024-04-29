傅崐萁自豪成果 綠委：換到連中國人都不想要的方艙醫院組合屋
國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團赴中返台，並於今（29）日上午召開記者會，強調本次兩岸破冰和平之旅成果豐碩，是國民黨的一小步，更是兩岸斷線8年後的一大步。對此民進黨立委林楚茵表示，表面上換到連中國人自己都不想要的方艙醫院組合屋，實質上國民黨赴中期間，共機仍持續擾台，中國從來就沒有放過台灣，此外藍白續推「利中滅台」法案，讓台灣逐步香港化，批評中國國民黨不愧「中國二」字，藍白共推的惡法，連外國人都看出問題的嚴重性，「台灣社會還要姑息縱容嗎？」
記者陳威叡／台北報導
林楚茵表示，傅崐萁結束中國三天兩夜賣台行後，今早將大肆召開「兩岸破冰、成果豐碩」記者會質疑到底有什麼好沾沾自喜的，表面上換到連中國人自己都不想要的方艙醫院組合屋，實質上國民黨赴中期間，共機仍持續擾台，中國從來就沒有放過台灣。
林楚茵說，接下來的國會，藍白兩黨還是會持續推利中滅台的法案，使台灣逐漸香港化就是他們的目的，包含推動國際都看不下去的「藐視國會」罪，連歐洲商會上周都出來說話了，表達這樣的立法會對台灣的自由經濟產生極為負面的影響，還有好不容易修正完畢的《反滲透法》與國安五法，馬英九、朱立倫、傅崐萁等國民黨從上到下都附和中國，要通通改回來。
最後林楚茵表示，台灣經濟發展好不容易有現在的繁景，股市破史上新高、經濟成長創東亞最佳等，狠酸中國國民黨不愧黨名「中國」二字，藍白共推的惡法，連外國人都看出問題的嚴重性，「台灣社會還要姑息縱容嗎？」