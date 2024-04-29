創意私房剝削兒少！張嘉郡建議衛福部：應封網加註刑責警語

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張嘉郡在質詢指出，近期有藝人付費加入及購買含有兒少性剝削影像網站「創意私房」，衛福部在4月10日請台灣網路資訊中心（TWNIC）停止解析，目前網站上清楚載明這個網域因為違反《兒童及少年性剝削防制法》而遭到停止解析。
張嘉郡表示，這個畫面必須更加有嚇阻力，讓有意瀏覽的民眾充分得知自己可能面臨的法律責任，她建議衛福部比照防治菸害推廣的警語和警圖，在停止解析頁面上加註拍攝、購買、持有違法影片的法定最高刑責，盼有助達到嚇阻作用，讓使用者主動打消念頭。
張嘉郡表示，她知道封網不是長久之計，因為不肖業者只要換網域，就像改名換姓一樣再度復活，她舉美國電影協會（Motion Picture Association,MPA）為例，MPA非常積極在各國遊說行政機關對於盜版網站進行封網，雖然明知封網只是治標，但從不放棄，該做的還是要去做。
張嘉郡表示，她肯定部長提出「委外主動巡網」制度，但網路世界十分複雜且多樣，建議可以借助網友的力量，開放像舉發環保違規、交通違規一樣，藉由民眾檢舉，衛福部再行複檢，如果屬實立刻可以做出裁處，可能比花錢委外的成效還高很多。
對此，薛瑞元答詢時表示贊同，但實際上的操作要跟相關部會討論，他也同意「改一次封（網）一次」、「改一百次就封一百次」的做法，未來要能加強主動巡查機制，加強宣導借助民眾檢舉的力量。