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創意私房剝削兒少！張嘉郡建議衛福部：應封網加註刑責警語

▲國民黨立委張嘉郡建議，衛福部應比照防制菸害加註警語的方式，封網加註刑責警語。（圖／張嘉郡辦公室提供）
▲國民黨立委張嘉郡建議，衛福部應比照防制菸害加註警語的方式，封網加註刑責警語。（圖／張嘉郡辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像引發熱議，朝野立委修法盼捕兒少性剝削相關議題漏洞。對此，國民黨立委張嘉郡今（29）日在質詢建議，衛福部應比照防制菸害加註警語的方式，將拍攝、購買、持有違法影片的法定最高刑責加註在停止解析頁面上，增強嚇阻作用，並借助民間力量，比照環保與交通違規檢舉，官民合作創造最高效益。

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衛福部長薛瑞元今天出席立法院衛生環境及衛生環境委員會進行專案報告並備詢。
 
張嘉郡在質詢指出，近期有藝人付費加入及購買含有兒少性剝削影像網站「創意私房」，衛福部在4月10日請台灣網路資訊中心（TWNIC）停止解析，目前網站上清楚載明這個網域因為違反《兒童及少年性剝削防制法》而遭到停止解析。
 
張嘉郡表示，這個畫面必須更加有嚇阻力，讓有意瀏覽的民眾充分得知自己可能面臨的法律責任，她建議衛福部比照防治菸害推廣的警語和警圖，在停止解析頁面上加註拍攝、購買、持有違法影片的法定最高刑責，盼有助達到嚇阻作用，讓使用者主動打消念頭。
 
張嘉郡表示，她知道封網不是長久之計，因為不肖業者只要換網域，就像改名換姓一樣再度復活，她舉美國電影協會（Motion Picture Association,MPA）為例，MPA非常積極在各國遊說行政機關對於盜版網站進行封網，雖然明知封網只是治標，但從不放棄，該做的還是要去做。
 
張嘉郡表示，她肯定部長提出「委外主動巡網」制度，但網路世界十分複雜且多樣，建議可以借助網友的力量，開放像舉發環保違規、交通違規一樣，藉由民眾檢舉，衛福部再行複檢，如果屬實立刻可以做出裁處，可能比花錢委外的成效還高很多。
 
對此，薛瑞元答詢時表示贊同，但實際上的操作要跟相關部會討論，他也同意「改一次封（網）一次」、「改一百次就封一百次」的做法，未來要能加強主動巡查機制，加強宣導借助民眾檢舉的力量。

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