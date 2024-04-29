爭議網紅「統神vs超哥」！誰更惹人厭？投票結果曝光：他87％完勝

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有網友在論壇Dcard發起「比較討厭統神還是超派」投票，經過幾天投票後，最終結果出爐，總票數為5013票中，超哥拿下其中87％，統神則只獲得13％票數，網友厭惡程度為超哥完勝。
這樣的結果也讓原PO好奇，「如果大家更討厭統神，那跟超派比的話他也沒真的犯罪，如果大家更討厭超派，為什麼統神的下場比超派更慘？」隨後有不少給出答案「只是其中一方的厭惡程度比較高而已」、「還以為dcard有兩個都討厭這個選項」、「選項怎麼沒有Toyz，3個一起下去」、「硬要選一個的話是超派，統神只是邏輯差+易怒+賴皮而已」。
統神失言代價慘痛！YouTube頻道、代言全消失
知名實況主「統神」張嘉航日前因為評論黃子佼爭議事件時，語出驚人講錯話，而引爆爭議，事後雖然認知到自己的理解有錯誤，也進行公開道歉，但已經遭多家遊戲廠商終止合作，經營多年的好幾個YouTube頻道，更是直接被Google官方全數刪除。
超哥「醋飯天條」動手打Toyz！消失3個月現況曝光
號稱全台最有錢YTR的超哥，在今年1月因不滿自己海鮮餐廳被實況主Toyz評價醋飯難吃，以「超派鐵拳」痛毆對方，隨後消聲匿跡好幾個月。近期他突然宣布，復出網紅事業，更與宿敵Toyz進入同一個直播平台，雙方仍持續隔空互槓。
跟統神、超哥都有過節！Toyz確定被判刑4年2月
統神、超哥過去都與Toyz有著許多過節，但近期後者也遇到了大難關，因為2021年Toyz捲入涉嫌販賣大麻菸彈遭起訴，一、二審皆判刑4年2個月徒刑，Toyz提出上訴，在4月6日宣判駁回，全案三審定讞，他最快將在5月將入獄服刑，執行完畢之後 Toyz 根據移民法也將被驅逐出境，未來無法繼續在台灣發展。