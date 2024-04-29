《不夠善良》林依晨、許瑋甯演技炸裂！眾人分析金鐘獎女主角是她

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有名網友在Threads上發文分析，他認為林依晨的角色相較之下有突破度，「簡慶芬要在清純、城府、善嫉跟討愛之間去做出拿捏，而且這個角色在設定上非常容易討人厭，一不小心就是反派，但林依晨以自身氣質去增加簡慶芬的可憐跟可愛，從長照那段開始，到後面兩集的幾場哭戲都很有層次。而且林依晨身為這部劇的引路人，她的旁白口條跟聲音表情真的非常好。」
此外，原PO也認為許瑋甯演得很出色，「前期的耀眼到後期的衰敗，Rebecca看似堅強其實缺愛，看似不稀罕愛，其實是不敢愛，非常細緻的變化在她的演技裡流轉，哭點都在她身上，尤其坐在床上坦承相對的那段難度有夠大。但許瑋甯能把這樣的角色演好不意外，因為以她的能力跟以前接過角色的性質，這樣的角色設定還是很游刃有餘的範圍。」至於誰較有贏面？原PO私心覺得林依晨驚喜度更大。
對於許瑋甯和林依晨精彩的演出，金鐘獎女主角人選雙方都有人支持，「林依晨。簡慶芬的難度高，人設本就先天不討喜，要演出讓人反思的層次與真實，多一分或少一分都不行。非常非常難駕馭。」、「許瑋甯啊！沒有懸念，角色層次豐富，她也比以前進步」、「整體是許瑋甯，她把Rebecca演得很有厚度，很有魅力，但第六集蛋糕場依晨那段轉折從驚訝到難以置信到感動再故裝鎮定真的封神，演得太細膩了。」、「5、6集林依晨將角色的立體度整個提升起來，7、8集許瑋甯病態且自然的演技拉高了一個層次」。眾人還是希望最好的結果，是兩位女主角可以一起得獎。
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