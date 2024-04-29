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《不夠善良》林依晨、許瑋甯演技炸裂！眾人分析金鐘獎女主角是她

▲林依晨（右）、許瑋甯在《不夠善良的我們》中演技炸裂，網友們開始預測金鐘獎最佳女主角，雙姝都有人支持。（圖／公視、MyVideo提供）
▲林依晨（右）、許瑋甯在《不夠善良的我們》中演技炸裂，網友們開始預測金鐘獎最佳女主角，雙姝都有人支持。（圖／公視、MyVideo提供）

記者薛羽彤／綜合報導

台劇《不夠善良的我們》由許瑋甯、林依晨、賀軍翔主演，上周六播出精彩完結篇。該劇從公開卡司陣容後，配上金鐘編劇徐譽庭的劇本、金曲歌后蔡健雅量身打造配樂，受到廣大網友關注，林依晨擺脫傻白甜飾演善良的心機女、許瑋甯詮釋堅強其實缺愛的女強人，兩人演技炸裂實力相當。戲劇播畢後，開始有網友預測本屆金鐘獎最佳女主角人選，網友直呼「難分軒輊，由衷希望可以雙蛋黃！」而今年金鐘獎報名資格為112年5月1日至113年4月30日期間於我國首次公開傳輸之參賽節目，《不夠善良的我們》確定可以參與下半年的金鐘獎盛事。

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▲Rebacca（許瑋甯飾）不願討好何瑞之（賀軍翔飾）的媽媽，也不甘被討厭一輩子，最後選擇分手。（圖／
▲許瑋甯飾演Rebacca層次多，演技被誇有大幅進步。（圖／公視、MyVideo提供）
《不夠善良的我們》講述兩位同月同日出生的女性，曾經愛上了同一個男人，成為情敵，12年間一直通過社交媒體，幻想對方活的更好而產生嫉妒。許瑋甯與林依晨在劇中展現精湛演技，引起觀眾熱議，不少網友已開始討論本屆金鐘獎最佳女主角名單。

有名網友在Threads上發文分析，他認為林依晨的角色相較之下有突破度，「簡慶芬要在清純、城府、善嫉跟討愛之間去做出拿捏，而且這個角色在設定上非常容易討人厭，一不小心就是反派，但林依晨以自身氣質去增加簡慶芬的可憐跟可愛，從長照那段開始，到後面兩集的幾場哭戲都很有層次。而且林依晨身為這部劇的引路人，她的旁白口條跟聲音表情真的非常好。」

▲林依晨（左）、許瑋甯情敵大和解，兩人的演技讓觀眾看得好過癮。（圖／公視、MyVideo提供）
▲林依晨（左）、許瑋甯上演情敵大和解，兩人的演技讓觀眾看得好過癮。（圖／公視、MyVideo提供）
此外，原PO也認為許瑋甯演得很出色，「前期的耀眼到後期的衰敗，Rebecca看似堅強其實缺愛，看似不稀罕愛，其實是不敢愛，非常細緻的變化在她的演技裡流轉，哭點都在她身上，尤其坐在床上坦承相對的那段難度有夠大。但許瑋甯能把這樣的角色演好不意外，因為以她的能力跟以前接過角色的性質，這樣的角色設定還是很游刃有餘的範圍。」至於誰較有贏面？原PO私心覺得林依晨驚喜度更大。

▲林依晨（左）、許瑋甯演技都相當出色。（圖／公視、MyVideo提供）
▲林依晨（左）、許瑋甯演技都相當出色。（圖／公視、MyVideo提供）
對於許瑋甯和林依晨精彩的演出，金鐘獎女主角人選雙方都有人支持，「林依晨。簡慶芬的難度高，人設本就先天不討喜，要演出讓人反思的層次與真實，多一分或少一分都不行。非常非常難駕馭。」、「許瑋甯啊！沒有懸念，角色層次豐富，她也比以前進步」、「整體是許瑋甯，她把Rebecca演得很有厚度，很有魅力，但第六集蛋糕場依晨那段轉折從驚訝到難以置信到感動再故裝鎮定真的封神，演得太細膩了。」、「5、6集林依晨將角色的立體度整個提升起來，7、8集許瑋甯病態且自然的演技拉高了一個層次」。眾人還是希望最好的結果，是兩位女主角可以一起得獎。

▲網友們開始分析金鐘獎最佳女主角人選。（圖／Threads）
▲網友們開始分析金鐘獎最佳女主角人選。（圖／Threads）
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