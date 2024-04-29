找到擊敗金塊方法？詹皇說出真相　湖人要創造史無前例歷史奇蹟

NBA／KD抱團為何結局都很慘？離開勇士後季後賽只有13勝、18敗

▲Kevin Durant和Devin Booker出色的得分能力，也難成為鳳凰城太陽的贏球保障。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant和Devin Booker出色的得分能力，也難成為鳳凰城太陽的贏球保障。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

「向金州勇士勇士抱團」、「布魯克林籃網組團」、「交易至鳳凰城太陽再組團」，近年「最強傭兵」已經成為太陽球星Kevin Durant的代名詞，Kevin Durant在與勇士完成二連霸後，就再也沒有嘗過捧冠的滋味，離開勇士後季後賽最遠只走到第2輪，正是在20-21賽季效力籃網，與22-23賽季效力太陽時，皆打到第2輪才不敵對手，就讓《NOWnews今日新聞》帶各位探討，近年球星組團的風氣是不是已經不適用，與Kevin Durant該如何改變才能在捧起冠軍。

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▲Kevin Durant生涯唯一冠軍就是在勇士拿到。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant生涯唯一冠軍就是在勇士拿到。（圖／美聯社／達志影像）
KD加入勇士組成「四星勇」

Kevin Durant在2016年休賽季，選擇加盟在季後賽擊敗他的金州勇士，這個決定站在球團與球員的角度，是一筆雙贏的生意，但籃球界的球迷與球評紛紛都不這麼認為，皆一至認為KD加盟勇士是為了拿下冠軍而抄捷徑。

不得不說，勇士也是因為有了Kevin Durant的加入，才補足5小體系中最後一塊拼圖，其中近日湖人球星LeBron James更是透露，「當年正是因為勇士沒有一個機動性強，又能互筐、投三分的中鋒，所以才能在15-16賽季擊敗『73勝勇』，但Kevin Durant的加入，猶如給了勇士體系加了一個外掛。」

▲Kevin Durant曾在籃網攜手James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant曾在籃網攜手James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
來到籃網自立門戶與Kyrie Irving、James Harden組成三巨頭

Kevin Durant在與勇士挑戰3連霸時，在冠軍戰G5對陣多倫多暴龍，在一次進攻中導致阿基里斯腱斷裂，便選擇在2019年休賽期，與Kyrie Irving一同加盟籃網，然而籃網也在21-22賽季交易來James Harden組成三巨頭。

這組三巨頭可說是籃網幫助Kevin Durant量身打造的，在進攻端，靠著Kyrie Irving在場上的「硬解能力」，與Kevin Durant在勇士學會的無球跑位，這兩人的組合可說是十分契合，隨後籃網又在交易來控球型的砍分好手James Harden，這組三巨頭可說是無懈可擊的單打球隊，根據數據顯示，20-21賽季的布魯克林籃網三巨頭Kevin Durant、Kyrie Irving、James Harden，當年他們的團隊單打率與效率皆為聯盟第2。

但這組看似無解的組合，卻受到傷勢與場外因素影響，先撇除疫情期間紐約的政策，導致讓Kyrie Irving無法上場比賽，這組三巨頭2個賽季以來僅只合作了16場比賽，在當時Kevin Durant更直言，「至少James Harden得到他想要的，我們也得到真正想成為我們一份子的球員。」

▲Kevin Durant離開勇士後，最遠只走到次輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant離開勇士後，最遠只走到次輪。（圖／美聯社／達志影像）
離開勇士後最接近冠軍的一次

籃網三巨頭曾在20-21賽季，先在首輪以4:1「紳士橫掃」波士頓賽爾提克，隨後在第二輪遭遇當年冠軍密爾瓦基公鹿，前兩戰更是取的2連勝，但不料到G3時，「字母哥」Giannis Antetokounmpo使出「希臘神殿」讓Kyrie Irving受傷導致賽季報銷，讓James Harden必須提早回歸賽場，不能專心養傷。

雖籃網仍靠著Kevin Durant帶領球隊，KD也在當年G5轟進49分大三元表現扛著球隊贏下天王山，但最終缺乏Kyrie Irving與James Harden，在G6、G7不敵公鹿遭到淘汰。值得一提，籃網是當年唯一和冠軍公鹿打到7場的球隊，也被外界認為是僅次於公鹿最有機會奪冠的球隊。

KD當年G5繳出49分大三元表現影片：




KD被交易至太陽與Devin Booker、Bradley Beal組成三巨頭

上季交易大限前最轟動的消息，絕非是Kevin Durant被籃網送到太陽，雖首季僅與Devin Booker與年邁的Chris Paul組成三星陣容，但仍在第2輪不敵當年冠軍丹佛金塊。太陽則是在休賽季展開豪賭梭哈，透過交易換來華盛頓巫師球星Bradley Beal，根據美媒《StatMuse》數據顯示，太陽在2025年至2030年的首輪選秀權已經全部透支。

Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal，這套陣容已經佔太陽薪資空間約1.3億美元，雖花了大筆錢組建三巨頭，但這季一路走來並不容易，開季遭遇傷兵潮影響，導致戰績不理想，雖隨著賽季尾聲戰績有起色，但到賽季尾端還是沒能整合完成，形成良好的化學反應，整季只打出49勝、33敗的成績。

雖組出三巨頭，但在季後賽首輪就慘遭明尼蘇達4:0橫掃出局，太陽也成為NBA史上首支，在三巨頭皆健康的情況下，首支被橫掃的超級球隊，其中更有美媒《Brick Wrld》指出，Kevin Durant在離開勇士後，季後賽帶隊戰績不及5成，僅拿下13勝、18敗的成績。

▲太陽隊三巨頭Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal下季薪資達1.5億美元，超過14隊的團隊薪資，恐面臨解散。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽隊三巨頭Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal下季薪資達1.5億美元，超過14隊的團隊薪資，恐面臨解散。（圖／美聯社／達志影像）
太陽三巨頭何去何從，明年是否拆夥？

這組三巨頭其實還可以再戰一年，但前提是球隊勢必要引進一名能大範圍協防的機動型長人，雖然Kevin Durant已經是個攻防一體的小球5號位，但隨著Kevin Durant年紀已滿35歲，體能與橫移速度絕對不及巔峰，過往在勇士與籃網的防守體系中，每當Kevin Durant在打小球5號時，都有一位大範圍協防與互筐球員，舉例：勇士時期為Draymond Green，籃網時期為Nicolas Claxton。

很明顯在太陽與灰狼的系列賽中，太陽的陣型在身形上明顯偏矮，無法有效限制兩位長人Rudy Gobert與Karl-Anthony Towns，導致Kevin Durant時常在發起進攻後，又要馬上回防，這對體力來說是一大消耗。

在進攻端，本季的太陽在全聯盟進攻效率值排名全聯盟第8，但球隊可說是擁有Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal這三名進攻天賦極高的球員，與今年進到180俱樂部的「鬼神」Grayson Allen，但實際上太陽磨合至今，在進攻端的打法十分單調，大多時候還是以球星和中鋒的擋拆來發動攻勢。

太陽的進攻起手式「球星搭配中鋒擋拆」已經是全聯盟都知道的，戰術十分單調，且隨著本季加入「180俱樂部」的Grayson Allen在第2戰傷退，讓太陽的進攻更加不流暢，也大大驗證在三巨頭身邊，沒有球員是能有效吃餅幫助緩解三巨頭的壓力。

太陽在持球手發動擋拆的情況下，由持球手終結的話，每回合能攻下1.02分，排名聯盟第1，但這也讓太陽的一項缺點暴露出來，那就是幫忙做擋拆的球員終結能力十分不足（太陽在擋拆時，由擋拆者終結的比例，只有14％，排名聯盟倒數第5），也導致大多時候敵對在防守太陽面對場擋拆時，會選擇踩出去或是包夾，來逼迫持球者分球，這樣就能大大減少Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的影響力。

簡單來說太陽欠缺的就是能吃餅的球員，而太陽隊的先發中鋒Jusuf Nurkic ，擋拆後終結平均每回合只能拿1分，只贏過聯盟中33％的球員，以達拉斯獨行俠為例，在交易來Daniel Gafford吃餅類型的內線，大大的解放了Kyrie Irving與Luka Doncic。

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