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財經小辭典／台積電太強憂「窄基指數」　美系外資進不來害台股？

▲台積電股價太強，統計近3個月以來，台積電占台股市值比重已累積40幾個交易日超過3成，市場擔心台指期可能被認定為「窄基指數期貨」（Narrow-Based Security Index），進而影響美系外資投資，可能會影響台股表現。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台積電股價太強，統計近3個月以來，台積電占台股市值比重已累積40幾個交易日超過3成，市場擔心台指期可能被認定為「窄基指數期貨」（Narrow-Based Security Index），進而影響美系外資投資，可能會影響台股表現。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電股價太強，統計近3個月以來，台積電占台股市值比重已累積40幾個交易日超過3成，市場擔心台指期可能被認定為「窄基指數期貨」（Narrow-Based Security Index），進而影響美系外資投資，屆時美系外資無法交易台指期，可能會影響台股表現。

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依據美國商品交易法（CEA）規定，美國散戶或機構投資人投資的海外指數期貨，若單一成份股占整體指數權重連續3個月中有超過45個交易日超過3成，將會認定為「窄基指數期貨」，屆時將禁止美國投資人交易。換句話說，台積電經常上演「一個人的武林」，1家公司就能左右台股大盤走勢，為了避免投資機構有其風險因此設下此規定。

金管會今年4月初時表示，2021月4月1日曾發生過大小台指期因台積電權重過大，而轉被視為窄基指數，被撤銷投資許可，美國投資人無法交易，直到2022年4月24日恢復，因此金管會認為，因為美系外資已發生過一次，他們應該知道可用其他方式來取代。

金管會指出，台股9成外資都在新加坡、香港跟英國，美國只占0.7%，比重不高，而且會有3個月過渡期，並不會馬上生效，他們應該知道可用其他方式來取代，像是可透過境外子公司來進行交易，且窄基指數的影響僅限期貨，範圍並不包括現貨市場，評估對台股整體影響有限。

而截至4月26日的過去3個月，台積電占台股市值比重已累積44個交易日超過3成，市場預料最快今天可能達到「窄基指數」門檻，而台股指數被列為窄基指數的2021年4月至2022年，台股從16571點，跌到12856點，跌幅達22%，市場擔憂股市出現反轉。不過，市場也有一說認為，當時正值疫情發燒之際，不只台股，全球股市與經濟都受到影響。

金管會之前也說，會掌握台積電狀況，不過這並不是只有台灣是這樣，像韓國有三星、美國那斯達克亦有大型成分股，為國際市場共同現象，金管會會持續推進健全完善的資本市場新政策，證交所也認為會引導多元產業發展、健全各領域的均衡發展。


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