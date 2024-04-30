敗選立委組「復仇者聯盟」！這3人將當政次 高嘉瑜還在等賴清德
民進黨2018年、2022年九合一大選敗選後，當時落敗的縣市長候選人如蘇貞昌、陳其邁、梁文傑、李俊俋等人，都進內閣歷練。2024立委選後，不少落敗綠委也將準備入閣，目前傳出前立委黃世杰將任法務部政次、張廖萬堅將任教育部政次，林靜儀將任衛福部政次。不過與準總統賴清德友好的高嘉瑜，目前仍無進一步消息。
記者何哲欣／台北報導
除了上述3名前立委入閣外，也有不少人是進入黨部歷練，例如民進黨副秘書長何博文、發言人吳崢及國際事務部主任李問，雖在2024立委選戰落敗，但現在在黨中央都擔任要職。
不過對於黃世杰將任法務部次長，資深媒體人黃揚明在政論節目說，黃世杰雖然有司法官考試的背景，但找政治人物擔任法務部次長，還是讓人傻眼、毛骨悚然。但他也說，民進黨是這樣培育人才，難怪這些人對黨都這麼忠心。
而高嘉瑜雖然落敗，但他有高知名度、高人氣，過去也不遺餘力挺賴清德，甚至陪賴清德在雨中掃街，未來是否也會進內閣歷練，備受關注。前立委郭正亮與沈富雄還為此打賭，郭正亮認為賴清德很惜情，連衛福部前部長陳時中都可以入閣當政委了，遑論高嘉瑜。
不過沈富雄認為，高嘉瑜如果能當官，半數民進黨人都會反對，賴清德不太可能特別安排高嘉瑜的出路。