灰狼Edwards超越KG創隊史第一 打敗偶像KD爽喊：把他送回家超棒
NBA季後賽西區首輪明尼蘇達灰狼隊今（29）日以4：0橫掃鳳凰城太陽，自2004年以來首次贏得季後賽系列。灰狼隊球星Anthony Edwards本場比賽繳出40分、9籃板、6助攻、1抄截及2阻攻的全面數據，超越「狼王」Kevin Garnett締造隊史紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
這場比賽是Edwards在季後賽中第8次得分突破30分，超越傳奇Kevin Garnett，成為灰狼隊史季後賽30分以上次數最多的球員。值得一提的是，Edwards只在15場季後賽中就達成了這一壯舉，展示了他的高效得分能力。
灰狼在淘汰太陽之後，實現隊史季後賽的第一次橫掃，也是自2004年以來第一次贏得季後賽系列，當年在年度MVP「狼王」Kevin Garnett的帶領之下，一路闖進西區決賽，而且當時的Edwards年僅2歲。
Edwards在受訪時談到對抗太陽Kevin Durant的心情，他表示：「把KD送回家是這世界上最棒的感覺！我不認為我打得比他好，他整個系列賽都表現得非常出色，但我的球隊打得比他的更好。」
對此，Durant也給予Edwards高度評價，「他讓我留下了深刻的印象，在聯盟裡，我最喜歡看他打球，我愛他的一切。」
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