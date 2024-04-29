黃仁勳給定心丸！曝「人類的工作不會因AI而消失」1關鍵原因
AI發展已行之有年，直至近一兩年才正式進入大眾視野、滲透生活。隨著相關應用逐漸擴大，也引發了不少職業未來恐被AI取代的擔憂。作為AI科技領域的領頭羊，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳儘管認為AI將改變世界，但他並不認為人類的工作會因此消失，因為人有好的判斷力，但機器在某些時候並非如此。
記者鄭妤安/台北報導
黃仁勳28日於《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「六十分鐘（60 Minutes）」中表示，隨著AI帶來幫助，企業將自然的擴張。當公司生產力提升時，在企業裡工作的員工，收入也會跟著增加，他指出，從未見過1家公司在盈利增加的情況下，卻不僱用更多員工。
儘管有些工作會變得「過時」，但黃仁勳相信，企業仍會希望有人類參與其中，因為人有良好的判斷力，而機器在某些情況下並不是如此。在宣傳輝達最新GPU晶片「Blackwell」的運算能力時，他表示，AI的能力是無限的，大家都在期盼AI做出令人類驚訝的事情，像是在藥物研發等領域中，能協助設計出更輕、更強、更好的材料，人們需要AI來幫助探索宇宙中人類無法做到的事。
雖然輝達股價在過去1個月裡下跌超過3%，但今年迄今為止，已飆升約8成，並且在過去1年裡，強漲200%以上，市值晉升2兆美元俱樂部，市值同樣超過2兆美元的美國公司還包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）和Alphabet。輝達預計將於5月22日公佈季度收益，繼2月份報告中的營收預期大幅下降近20億美元後，預計該季度將迎來強勁的一季。