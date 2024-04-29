嘆隱形貧窮日益嚴重！藍營提三大主張　籲賴清德兌現勞工政見

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李彥秀提出，提高雇主提撥比例、勞退基金政府最終給付負責、勞動節全國統一放假等主張；她要求賴清德應該優先落實自己在電視辯論會的政見，如「鼓勵資方能夠提撥超過6%，另外勞保，也會持續挹注」，希望賴清德優先落實勞退雇主提撥提高到12%的訴求。此外，賴清德曾提及「只要政府在，絕對不會讓勞保基金倒閉」，她要求，不但要提高勞保基金投資收益，更要加上固定撥補，並且將政府負最終給付責任明確入法，才能夠解決勞保基金破產的危機。
台灣護理學會榮譽理事長王桂芸為護理人員發聲，她希望健保總額給付部分，應該重新定位，在平衡的基準點上，思考各專業該如何分配。此外，如何讓離職護理人員願意重返職場？可參考美國靈活工時的作法，讓擁有護理執政的人力再回來，達到補充護理人力的即時性效果。
台北企業總工會理事長高令國也代表汽車客運界指出，客運缺工是長期以來的問題，除了少子化問題，也背負安全、乘客投訴的壓力問題，讓很多人不願投入此行業。因此他代表提出五項訴求，呼籲政府應該予以落實，包括勞退顧主提撥提高至12%、明訂公民營事業單位設置勞工董事、請正視汽車客運業缺工問題、請盡速研擬電動公車充電問題、請落實工會法第七條，提供企業工會會所或補助租金。
組發會社會部主任水雲翔指出，台灣現在貧富差距是12年來最高，物價通膨也最高，薪資凍漲與緩漲，尤其去年台灣實質薪資第一次負成長，此外，台灣勞工過勞、工時長，年總工時為2008個小時，在亞洲排名第二、世界排名第六，去年有60%退休勞工、超過160萬人，一個月領的退休金不到2萬元，還有17萬人一個月領不到1萬元，讓勞工感到很悲哀。他呼籲賴清德政府520就任後應該正視勞工的問題，要把勞工當作國家成長、經濟獲利的最重要資產。