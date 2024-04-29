登山客撿到「超萌小奶貓」直送收容所！他打開紙箱卻驚：這不是貓
美國一名登山客在步道撿到一隻小奶貓，將貓寶寶帶下山送到動物收容所後，醫師卻驚覺這並不是普通貓咪，而是才出生5周的「山貓寶寶」。由於山貓習性必須在大自然生活，山貓寶寶目前已經被轉移到專門照料的機構，等到長大一點才會回歸山林。
記者賴禹妡／綜合報導
該名登山客在爬山過程中，在山上撿到一隻剛出生不久的小貓，他趕緊將小貓帶下山，並送到動物收容所「Sierra Pacific Furbabie」。沒想到，收容所所長David Loop透過耳朵、尾巴及花紋判斷，發現箱子里的動物並不是普通小貓咪，而是野生的山貓寶寶。
David Loop表示，山貓在幼年時期，和虎斑奶貓長得十分相似，因此該名登山客會誤認，其實很正常。不過，雖然長相相似，山貓寶寶與小貓咪卻需求不同，奶貓需要充滿愛的家庭照顧，山貓卻必須回歸山林。
David Loop隨即聯繫野生動物專家，請求協助安置山貓寶寶。野生動物救援團體「Pond Digger Ranch Wildlife Rehabilitation」接獲通報後，主管Leslie Triplett驚訝地說，這隻山貓寶寶才5周大，但正常情況下，山貓不會在幼年時期獨自離開巢穴，很有可能是媽媽出了什麼事，山貓寶寶才會單獨在步道上遊蕩遇到登山客。
Leslie Triplett指出，幸虧David Loop的反應迅速，才能立刻認出來家貓與山貓的差異，山貓目前還無法習慣人類，因此等山貓寶寶再長大一點，就能回到野外生活。目前山貓寶寶被轉移到專門照料山貓的機構，增加和其他同類相處的機會，未來才能盡快適應大自然生活。