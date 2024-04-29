理專假冒運彩公會詐騙3千萬 理事長今向調查處報案

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運彩公會理事長何昱奇，日前陸續接到多名被害人投訴，指投資運彩行的分潤都沒有收到，何昱奇滿臉疑惑，經查，原來有位保險理專楊x琪小姐，對外冒用運彩公會理事長本人及彩券行名義，招攬被害人投資運彩經營事業，甚至偽造運彩公會合約書跟印章，使得有多人受騙，包括汽車材料業者、美甲工作者在內..被詐騙受害民眾超過20人，詐騙總金額已超過1500萬，時至今（29）日，人數已增為30人，詐騙金額更破3千萬元。
何昱奇理事長表示事關公會及其本人名譽，所以特地與數名被害人聯絡後，於今日委任明宇法律事務所林世民律師，一同前往法務部調查局台中調查處報案，希望能儘速查明共有多少被害人及受騙金額，並儘速扣押楊姓女子的財產，保障被害人的權益。
公會冀望透過媒體報導，不要在有其他被害人被楊x琪坑騙，如有已經被楊女利用、詐騙，並持偽造運彩公會印章及提供彩券行假合約，對其親朋好友行使投資詐騙者，請儘速聯繫運彩公會，聯繫電話0972-711838。運彩公會今天將所有資料，陳報納入併案向調查處報案，運彩公會強調：楊x琪非本公會理監事成員，也非公會及彩券行員工，今日特發緊急聲明以正視聽，也希望不會再有更多人受害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。