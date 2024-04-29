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理專假冒運彩公會詐騙3千萬 理事長今向調查處報案

▲理事長何昱奇今偕同律師前往向台中調查處報案（圖/記者鄧力軍攝）
▲理事長何昱奇今偕同律師前往向台中調查處報案（圖/記者鄧力軍攝）

記者鄧力軍/台中報導

中華民國運彩公會爆出遭一名楊姓女保險理專冒用公會及理事長名義，向社會大眾誆騙投資，至今（29）日己約有30人出面指證，誆騙金額已破3千萬元；運彩公會理事長何昱奇今日下午偕同被被害人及委任律師林世民到台中市調查處報案，何理事長表示事關公會及其本人名譽，一定要透過法律途徑，還公會及被害人一個公道。

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運彩公會理事長何昱奇，日前陸續接到多名被害人投訴，指投資運彩行的分潤都沒有收到，何昱奇滿臉疑惑，經查，原來有位保險理專楊x琪小姐，對外冒用運彩公會理事長本人及彩券行名義，招攬被害人投資運彩經營事業，甚至偽造運彩公會合約書跟印章，使得有多人受騙，包括汽車材料業者、美甲工作者在內..被詐騙受害民眾超過20人，詐騙總金額已超過1500萬，時至今（29）日，人數已增為30人，詐騙金額更破3千萬元。


何昱奇理事長表示事關公會及其本人名譽，所以特地與數名被害人聯絡後，於今日委任明宇法律事務所林世民律師，一同前往法務部調查局台中調查處報案，希望能儘速查明共有多少被害人及受騙金額，並儘速扣押楊姓女子的財產，保障被害人的權益。
公會冀望透過媒體報導，不要在有其他被害人被楊x琪坑騙，如有已經被楊女利用、詐騙，並持偽造運彩公會印章及提供彩券行假合約，對其親朋好友行使投資詐騙者，請儘速聯繫運彩公會，聯繫電話0972-711838。運彩公會今天將所有資料，陳報納入併案向調查處報案，運彩公會強調：楊x琪非本公會理監事成員，也非公會及彩券行員工，今日特發緊急聲明以正視聽，也希望不會再有更多人受害。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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