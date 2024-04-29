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金變態！北市7旬翁假借問路竟「露鳥」　2高中少女嚇壞狂奔

▲陳翁去年9月間騎車行經士林區百齡橋時，突然趁著與女高中生問路之際，拉開褲子拉鍊「露鳥」。（示意圖／翻攝google地圖）
▲陳翁去年9月間騎車行經士林區百齡橋時，突然趁著與女高中生問路之際，拉開褲子拉鍊「露鳥」。（示意圖／翻攝google地圖）

記者陳苾暐/綜合報導

台北市一名陳姓老翁（73歲），去年9月間騎車行經士林區百齡橋時，突然趁著與女高中生問路之際，拉開褲子拉鍊「露鳥」，嚇得2名高中生立刻拔腿狂奔，並怒斥「你再靠近就馬上報警」，事後警方調閱監視器畫面，迅速鎖定陳翁行蹤，檢方偵結後依公然猥褻罪嫌起訴。

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據了解，去年9月27日下午4時許，陳翁騎車沿百齡橋往社子方向前進，但途中發現2名高中生走在橋上後，立刻驅車上前假裝問路，隨後趁著2人不備，拉下拉鍊公然掏出生殖器，眼見對方拔腿狂奔，陳翁竟還一度騎車追擊，直至聽見高中生說要報警才放棄離開。

對此，陳翁則否認犯行，辯稱當天他停在橋上抽菸，發現忘了拉拉鍊後就自己拉起來，並沒有對方做出露鳥等情事，但檢警透過監視器確認陳翁曾停留在2名高中生旁邊，因此認定其涉犯公然猥褻罪起訴，詳細情形還有待進一步釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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