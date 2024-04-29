2024屏東黑鮪魚文化觀光季　5/4日開跑

2024年屏東黑鮪魚文化觀光季於5月4日盛大開幕，屏東縣政府將於5月4日至7月7日期間舉辦一系列精彩活動，為前來的遊客帶來無盡的樂趣。首先登場的海洋音樂會將邀請羅時豐、朱海君、邱鋒澤等眾多歌手，為大家帶來動聽的旋律。隨後，還有海洋市集、美食推廣宴、民歌之夜等精彩活動等你來體驗。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，自2001年開辦以來，黑鮪魚文化觀光季已成為國內少有的長壽型節慶活動之一。從2011年開始，該活動成功轉型為觀光休閒、文化創意、輕鬆慢活、生態保育等觀光活動。今年，縣府團隊在東港鎮光復路「海產街」以及其他地點布置日式燈籠，營造出慶典氛圍，為屏東黑鮪魚文化觀光季增添了更多色彩。
傳播處指出，本次觀光季將從5月4日的「海洋音樂會」開始，屆時將有羅時豐、朱海君、邱鋒澤、陳零九、草屯囡仔、林美秀等藝人演出，不容錯過。同時推出的鮪魚燒和限量紀念品「鮪の福肚包」更是不容錯過。縣長周春米邀請全國民眾前來東港，一同體驗屏東黑鮪魚文化觀光季的獨特魅力。
此外，在黑鮪魚文化觀光季期間，每週五、六、日上午11時至晚間6時，東港候船室外將有可愛造型的鮪魚燒販售，還有限量紀念品「鮪の福肚包」，可在現場購買或於蝦皮購物平台上購得。同時，活動期間在東港地區消費即可享受「鮪の福肚包」特惠價199元。
今年新增了「海洋市集」活動，將於5月25日和5月26日在大鵬灣國際休閒特區舉行，內容豐富多彩，歡迎大家前來參與。另外，6月8日晚間6時將舉辦美食推廣宴，每桌4990元限量100桌，歡迎大家預約參加。