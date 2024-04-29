打工小妹晉升社長！22歲正妹做8年「CoCo壹番屋」 接管上億企業
打工小妹出頭天！日本餐飲企業「SkyScraper」，即將在5月份迎來新任社長，其身分竟然是年僅22歲的諸澤莉乃，直接從打工小妹晉升社長，而交接的完整原因曝光後，也讓大批網友看好她未來的發展。
記者潘毅／綜合報導
綜合日本媒體報導，日本餐飲企業「SkyScraper」在群馬縣、神奈川縣進行深度經營，在當地經營「CoCo壹番屋」、「拉麵大戰爭」等連鎖品牌的門市，一共有25間店面，有著45位正職、390名兼職員工，營業額破20億日圓（約新台幣4.2億）。
不過今年5月份，現任社長西牧大輔即將退休，而他選擇的繼任者，竟然是年僅22歲的女員工諸澤莉乃。事實上，諸澤莉乃在15歲那年開始，就在SkyScraper旗下的CoCo壹番屋門市打工，僅花4年時間，成功從全國員工中脫穎而出，獲得只有15人的「待客專家」頭銜，也讓高層注意的這個人才。
社長西牧大輔相當賞識諸澤莉乃，因為曾目睹她在工作時總是保持著笑容與能量，從沒有負面批評過同事，因此讓西牧萌生了把公司交棒給諸澤莉乃的念頭。於是在兩年前，西牧社長就找上諸澤莉乃，詢問她是否有意接班，而後者也果斷答應，並在這兩年之間除了原本店面的工作之外，還開始學習並參與公司管理、高層內部會議等，也讓諸澤莉乃迅速成長。
到了今年5月份，就是SkyScraper公司正式交接社長的期限，西牧社長這兩年間看著諸澤莉乃的變化，已經能放心把公司交棒給年僅22歲的她。待在公司僅8年就成為女社長的諸澤莉乃，也表示會以自身的經驗，來降低與員工間的隔閡，打造出無差別性的職場新文化。