粿粿回娘家開球！帶家人現身球場「跳應援舞」 老公感動：很光榮
啦啦隊女神粿粿在2022年宣布跟藝人范姜彥豐結婚，後來便退出待了3年的中信啦啦隊，讓不少粉絲都感到相當不捨。不過，粿粿27日帶著老公、小孩組成「粿醬一家」回到台中洲際棒球場擔任開球嘉賓，還在球場上跳起應援舞，讓大票粉絲看了感動不已。事後，粿粿也曬出照片，忍不住直呼：「幸福的一天！可以回到最重要的主場開球，滿滿滿的榮幸！」
記者洪生儒／綜合報導
粿粿對於可以回到主場開球感到非常榮幸，她也開心的透過臉書發文表示：「你們喊的每聲粿粿、粿醬、范姜，聽到都心暖暖的！好開心又能站在台上一起應援，一樣熟悉的歡呼聲，一樣令人嗨翻的Homerun！打好打滿的12局，黃衫力量永不放棄，恭喜我們拿下勝利啦！」
而從中信兄弟官方頻道中分享的幕後花絮中，可以看到粿粿分享回娘家的心情，她大方坦言：「還有點捨不得下台，久違回娘家，這次回娘家又更特別，不只是看球，這還是第一次擔任開球嘉賓，其實那時候收到邀約，我跟老公都有感動到快落淚的感覺，畢竟當開球嘉賓是很榮幸的事，而且最重要是可以在自己的母隊來做開球這件事。」
粿粿的老公范姜彥豐在一旁也表示：「很感動的原因是，同樣的地方，這一次可以跟粿粿一起，然後又帶著我們的小朋友一起回到這邊開球，真的覺得非常光榮！」最後，粿粿也非常感謝所有的象迷，「謝謝你們都記得我們，也謝謝你們一直支持著我們！」並希望大家可以繼續替中信兄弟加油。
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