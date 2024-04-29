高嘉瑜快有新工作？郭正亮分析：賴清德懂「報恩」不會忘記她
準總統賴清德520上任後的內閣首長全數底定，近日也陸續傳出政壇要角出任行政院政務委員。前立委郭正亮認為，賴清德很「惜情」，應該不會忘記與他關係良好的前立委高嘉瑜的位置，但前立委沈富雄則認為高嘉瑜入閣「民進黨一半會站起來」，所以他跟沈在賭賴清德最終會不會給高嘉瑜位置。
記者莊蕙如／台北報導
前立委郭正亮日前在網路節目中表示，前衛福部長陳時中若出任政務委員，應該也是在「報恩」，因為陳時中當賴清德2024大選的台北市競總主委，最終也幫助賴清德選上。他說，賴清德這個人就是類似這樣個心情。
郭正亮也透露，他有跟沈富雄說，賴清德基於報恩的心情，應該會幫高嘉瑜做安排，而沈富雄懷疑，如果賴清德用高嘉瑜，「民進黨一半的人站起來怎麼辦？」郭笑說，「我跟老沈（沈富雄）是在賭這個，我認為會、老沈認為不會」。
主持人黃暐瀚也說，安排不一定要在行政院，反正只要有工作安排就可以，例如總統府等等。郭正亮也認同，因為賴清德這個人很惜情，有對他好，他一定會報恩。
郭正亮早在1月時就曾分析，賴清德很容易幫高嘉瑜安排位置，高嘉瑜有法律專業，因此，高嘉瑜未來的位置可能跟人權、法律、婦女有關。