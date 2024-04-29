變頻冷氣「日立、大金不是最省電」！老闆揭正解超意外：業界秘密

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熊令家電老闆娘表示「自從我認真研究各大冷氣品牌的省電之後，就發現真的不是廣告打越兇就越省電！一切都是業價資本主義在操控的秘密，像是有品牌說，全系列冷氣都符合2025省電標準，但是其實所有的台灣冷氣品牌，你有聽過沒有聽過的，其實都一定要符合2025省電標準才能販售哦！」
老闆娘提到「我知道有些人可能要說，還是會有差別吧，但是真相就是，這些省起來的電費一年算起來差了幾百塊就已經很多了，但是隨著不同的型號以及機價，就要差了好幾千塊，因此選冷氣買一線品牌不要再說是為了要省電了！因為只要說到省電，一級變頻效能的特性才是重點」。
5間冷氣品牌大PK！年耗電量對比超意外
然而老闆娘為了應證該說法，特別找出五家冷氣品牌所推出的冷氣，並且擁有「一級變頻效能」標章的型號來做對比，其冷房功率都是落在2.2KW，而且包含一線品牌、二線品牌都有，以下是老闆娘提供給記者的5台冷氣型號以及年耗電量，記者實際上網查詢均價：
📍三菱重工：DXC25ZST-W「2-4坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約485度、平均售價：32900元
📍Panasonic國際牌：CU-K22FHA2「3坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約415度、平均售價：22400元
📍HITACHI日立：RAC-22YP「2-3坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約418度、平均售價：23300元
📍DAIKIN大金：RHF25VAVLT「3-4坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約470度、平均售價：24100元
📍華菱冷氣：BHO-23KIGSH「2-3坪」一級效能變頻冷暖空調
每年耗電量約448度、平均售價：17950元
綜合以上的數字可以發現，在一線品牌的部分，在差不多耗電功率、使用坪數的機台之下，可以發現最省電的是「Panasonic國際牌」415度，不過緊追在後的還有「HITACHI日立」418度，再對比其他家，即便是最耗電的「三菱重工」，年耗電度也才485度，比「Panasonic國際牌」多出70度，等同在使用情況對等下，一年電費也才多不到幾百塊。
又以二線品牌「華菱冷氣」對比一線品牌「Panasonic國際牌」來看，會發現兩者的年耗電量僅相差了33度，同樣在使用情況對等之下，如果是小型住家電費一年更是差不到多少，不過仔細看機種的價格，兩者卻相差了4450元，「華菱冷氣」更是跟「三菱重工」相差了14950元之多，顯然二線品牌的價格雖然便宜，但只要有了「一級變頻效能」合格認證，耗電量並不會輸給一線品牌，也驗證了熊令家店老闆娘的說法。
二級品牌也能超省電！買一級品牌的優勢到底在哪？
所以看完以上數據，就會有人提問，那如果既然一線品牌比較貴也沒有比較省電，為何大家都愛買一線品牌，不去買二線品牌就好？熊令家電老闆娘就提到「因為一線品牌的售後服務一定更好，還有就是為了安靜以及更多的效能使用而已」。
老闆娘也分享「過去就有客人裝了日立的冷氣，安靜到出門還會忘記關冷氣，一線品牌跟二線品牌最大差別就是機身外觀、風切聲大不大、售後服務好不好、保固服務優不優等等，像是三菱重工雖然賣得貴，但人家主賣的就是服務，全機7年保固+室外機15年保固，業界就沒人跟他比得上，所以人家賣得貴，消費者也願意買單。所以不要再說買冷氣選大品牌是省電了！選自己喜歡的效能、外觀、符合預算才是王道，只要它是一級變頻就通通沒問題」。
@blancaliao_你以為你買的是品牌品質 結果卻是廣告費 想知道哪個品牌不要買 底下留言想知道 #國際 #日立 #三菱重工 #富士通 #特菱
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