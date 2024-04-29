與鄭成功出生地平戶市締盟　黃偉哲：建立合作的友誼關係

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黃偉哲表示，平戶市為鄭成功出生地，台南與平戶市因為鄭成功而結緣，雙方一直以來都有著友好密切聯繫，能因為這段歷史，跟平戶市締結友好交流協定、接待揆一的後嗣，牽起三方面的友誼是非常大的榮幸。
黃偉哲也提到，昨天於延平郡王祠進行國家中樞的儀式以及在鄭成功祖廟進行鄭氏忠祠的儀式，都充分證明了台南文化深厚的底蘊，也見證了這段歷史的意義。他期望台南、平戶市以及荷蘭能一起展望未來，邁向新的里程碑。
平戶市黑田市長表示，能在此簽署台南與平戶的友好交流協定感到非常榮幸，偉大的英雄鄭成功在平戶市誕生，因為特殊的歷史緣分促使台南與平戶市持續交流，締結深厚的友誼，兩市市民於2013年曾締結平戶市民台南市民交流促進協定，也讓兩市關係變得更加緊密。
黑田也進一步表示，今年是鄭成功誕辰400周年，能在這值得紀念的一年完成多年的心願，讓兩市間締結友好交流協定，具有非常深刻的意義，身為平戶市民也的我也感到雀躍不已，真實的感受到兩市的牽絆和悠久的友誼，感謝各方的協助讓兩市的交流能夠開花結果，期望未來兩市友誼更加深厚。
平戶市位於日本長崎縣西北部，是日本本土最靠西邊的城市，因平戶市為鄭成功出生地而與本市結緣，相傳平戶市的千里濱為鄭成功出生地，當地設有鄭成功紀念公園，以及鄭成功誕生石。
今天的簽署儀式包括新聞及國際關係處蘇恩恩處長、文化局謝仕淵局長、以及荷治時期荷屬東印度公司的臺灣末代長官揆一(Frederick Coyett)的後代子孫也一同出席見證儀式。