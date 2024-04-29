徐巧芯等立委請監院「調查陳菊、高涌誠」 提案通過綠委又輸了！
立法院司法委員會今（29）日審查徐巧芯等人提「監察院組織法」修正案，藍白立委提出臨時提案，要求監察院調查監委高涌誠、監察院長陳菊。綠委認為，立法院不應干預監察院獨立行使職權，更認為陳菊案未有實質證據，最終付諸表決，藍委加上召委吳宗憲有票數優勢，提案通過。
記者莊蕙如／台北報導
立委羅智強認為，高涌誠已經東廠化，不僅調查35年前世台會案，調查新北市長侯友宜，過往也在段宜康曲棍球案、林智堅論文案進行政治追殺，因此提案建請監察院調查高涌誠。
白委黃國昌也指稱，陳菊赴教會疑替子弟兵輔選，建請監察院依監察院監委紀律委員設置辦法，啟動調查。
綠委鍾佳濱則表示，兩提案跟今審查的法律修正案有何關聯？若能具體說明，委員會做成決議比較符合國會運作的職權行使，但立法院不會對監院、司法院除預算、法案外，在獨立行使職權有任何要求，大法官也解釋很清楚，若是人民陳情案也不用在立法院討論。
鍾佳濱建議，立委也可以當場向監察院提出檢舉，檢舉立法院對人員赴中的列管疏失，有公務人員失職都可以移送監察院調查處置，這才符合憲政機關作業。
民進黨團幹事長吳思瑤認為，兩案都是非常針對性提案，她同意個別立委對個案有其觀點，利用個人質詢時間為之，互相尊重。