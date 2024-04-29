台東鐵人三項賽志工疑似食物中毒？13名大學生志工腹痛嘔吐送醫
亞洲第一大鐵人三項賽事2024 Challenge Taiwan國際鐵人三項台灣賽27日起於台東縣展開2天賽事，逾9000名國內外選手參賽，當天卻傳出晚餐便當疑似食物中毒，13名大學生志工食用便當後出現腹痛、腹瀉及嘔吐症狀，台東縣衛生局於今（29）日前往稽查，要等待查驗結果出爐，才會知道答案，而目前初步研判，可能是便當放在地上可能導致食物變質，而不少大學生志工送到急診後，當天也回到家中休息。
記者吳政紘/綜合報導
今年賽事也吸引澳洲、瑞典、加拿大、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、瑞士、美國等各國優秀選手齊聚參賽，並吸引眾多粉絲於終點線前加油打氣，在首日113km男生由來自紐西蘭的選手Jack Moody以3小時49分的成績拿下冠軍，台灣選手張團畯則以優異成績排名第四，女生則是荷蘭選手Els Visser以4小時08分奪冠，而台灣好手張家豪、謝昇諺也搶進前十與前十五名，以絕佳表現力壓眾多好手。而226km則是台灣選手吳承泰以9小時的成績拿下冠軍，李瑋及許仁茂則分別奪下第二及第三名的好成績。
主辦單位是向台東市一便當店訂購700餘份便當，並為志工人員晚餐，晚間5點半送達，由於賽務繁忙，志工人員直至7點用餐，其中13位學生志工用餐後1小時，陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等不適症狀，送往台東基督教醫院急診，之後回到家中休養。
由於用餐時間到送達有一定延誤，店家初步被台東縣衛生局要求改善環境衛生等，但店家也喊冤，認為但主辦單位因忙碌，還要送貨員工將便當放在地上，認為是天熱高溫以致變質。
不過最後查驗結果，還要等台東縣衛生局檢驗後，才會知道結果，而主辦單位當下發生便當有異狀，也要其他志工把便當不要移動，最後有多達百份便當皆未食用。
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