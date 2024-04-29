日圓大貶！外國客蜂湧 日人黃金週難訂房「膠囊旅館1晚1.2萬」
日圓近年來貶不停，甚至在29日跌至1美元兌160日圓的價位，寫下34年來紀錄。雖然對於外國遊客來說，到日本旅遊更為划算，但日本民眾不但無法受惠，今年的黃金週假期更是苦不堪言，不僅出國旅遊更貴，就連在國內都還要面對飯店價格上漲的問題，就連以經濟實惠著稱的膠囊旅館價格也不再低廉。據了解，新宿都廳前的一間膠囊旅館，27日住一晚的費用居然高達1萬2350日圓。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《朝日電視台》報導，住宿費用是黃金週旅行的一大開銷來源，如何選擇價格合適的飯店是一大關鍵之一，尤其是東京都內的住宿價格也不斷上漲，就連以經濟實惠著稱的膠囊旅館，每晚的價格都飆漲。一間位於新宿區役所前的膠囊旅館，一個床位一晚就要價1萬2350日圓（約台幣2585元）。
2名來自愛知縣的大學生透露，原本想要一起住在普通的旅館，晚上一起在房間開派對，但因為一般旅館的房價太貴，只好選擇住在比較狹窄的膠囊旅館。
不過他們住的膠囊旅館中，有將近一半的房客是外國人，其中來自法國的一家三口稱，他們已經住過飯店、青年旅館和民宿，這次就想要體驗住在膠囊旅館的感覺。在日圓走勢疲軟之下，近來也有很多歐美旅客是為了「體驗」而入住，間接拉抬了膠囊旅館的價格，導致當地民眾更難預約。
報導提到，東京的商務旅館住宿費由兩年前的六千多日圓（約台幣1256元），飆漲至今年的1.8萬日圓（約台幣3770元），漲幅達到3倍左右。位於淺草中擁有最多客房數目的淺草豪景飯店（浅草ビューホテル）負責人表示，有七成住客都是外國旅客。
一對來自英國的夫婦表示，來日本旅遊比起到美國旅遊便宜太多了。他們住的飯店每晚要5萬日圓（約台幣1萬465元）。雖然這比疫情之前漲了3成，但黃金周期間幾乎一房難求。