台昔捐70億助四川、陸今捐組合屋　台灣基進：證明中國沒錢

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反觀2008年發生了四川大地震，台灣捐款了約70億元台幣卻沒被列在感謝名單上。如今花蓮大地震，除了逼近基隆的共機侵擾，就是國民黨朝覲天朝後換來的「組合屋」、「文旦輸中」、「福建旅客赴馬祖」。
台灣基進表示，組合屋會不會由方艙廢料製成，這樣算不算凶宅？內政部提供的「多元安置方案」，目前已有552戶提出申請，內政部已匡列14億元預算，滿足居民長期、短期不同的安置需求。而如果有組合屋需求，花蓮慈濟基金會有經驗也有意願提供協助。中國組合屋到底誰要住？材質會不會是使用方艙的廢料呢？方艙醫院又有那麼多病患離世，如果真的拿廢料來蓋組合屋，組合屋會不會也是一間凶宅？
此外文旦柚部分，台灣基進指出，文旦柚在2022年因莫須有的「蟲害與農藥殘留」，遭中國臨時封殺，農民血本無回。而這次中國又願意開放柚子進口了，會不會到中秋前夕又再禁止，說這是因為台灣政府不願意跟中國溝通而導致的後果？況且綠綠的文旦，會不會哪天被中國人民說是台獨水果抵制拒買？
台灣基進說，花蓮王傅崐萁棄災民於不顧，堅持率團赴北京「交流」，結果最後換得捐助花蓮災民組合屋、文旦柚恢復輸中、重啟福建居民赴馬祖觀光，認為中國國民黨積極賣台，「結果只是證明中國没錢了，真心換絕情。」