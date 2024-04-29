網友猜對了！台中第3家好市多落腳哪裡？中市府今揭謎

台昔捐70億助四川、陸今捐組合屋　台灣基進：證明中國沒錢

▲台灣基進黨表示過去台灣捐70億元助四川大地震，如今中國捐贈組合屋給花蓮，認為不僅是真心換絕情，更證明中國沒錢。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.29）
▲台灣基進黨表示過去台灣捐70億元助四川大地震，如今中國捐贈組合屋給花蓮，認為不僅是真心換絕情，更證明中國沒錢。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.29）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團訪中並於昨日訪台，強調本次兩岸破冰和平之旅成果豐碩，是國民黨的一小步，更是兩岸斷線8年後的一大步。對此台灣基進今（29）指出，2008年四川發生大地震，台灣捐款約70億元，甚至沒被列在感謝名單上，如今花蓮大地震，國民黨換來的是組合屋、文旦輸中與福建旅客赴馬祖，認為國民黨積極賣台，「結果只是證明中國没錢了，真心換絕情。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣基進表示，花蓮王朝覲天朝，零元人民幣助震災反賠上主權，回顧921大地震時，各國捐款與支援湧入，中國捐款了326萬元，而中國紅十字會卻對全世界說「任何國家援助台灣，應徵得中國紅十字會允許方可援助」，也延誤了黃金救援時間。

反觀2008年發生了四川大地震，台灣捐款了約70億元台幣卻沒被列在感謝名單上。如今花蓮大地震，除了逼近基隆的共機侵擾，就是國民黨朝覲天朝後換來的「組合屋」、「文旦輸中」、「福建旅客赴馬祖」。

台灣基進表示，組合屋會不會由方艙廢料製成，這樣算不算凶宅？內政部提供的「多元安置方案」，目前已有552戶提出申請，內政部已匡列14億元預算，滿足居民長期、短期不同的安置需求。而如果有組合屋需求，花蓮慈濟基金會有經驗也有意願提供協助。中國組合屋到底誰要住？材質會不會是使用方艙的廢料呢？方艙醫院又有那麼多病患離世，如果真的拿廢料來蓋組合屋，組合屋會不會也是一間凶宅？

此外文旦柚部分，台灣基進指出，文旦柚在2022年因莫須有的「蟲害與農藥殘留」，遭中國臨時封殺，農民血本無回。而這次中國又願意開放柚子進口了，會不會到中秋前夕又再禁止，說這是因為台灣政府不願意跟中國溝通而導致的後果？況且綠綠的文旦，會不會哪天被中國人民說是台獨水果抵制拒買？

台灣基進說，花蓮王傅崐萁棄災民於不顧，堅持率團赴北京「交流」，結果最後換得捐助花蓮災民組合屋、文旦柚恢復輸中、重啟福建居民赴馬祖觀光，認為中國國民黨積極賣台，「結果只是證明中國没錢了，真心換絕情。」

嘆國會已死淪香港化　柯建銘：台灣人晚上睡覺不驚醒？

兩岸利多藍營吸票？黃暐瀚舉前例「做越多、票越少」

傅崐萁自豪成果　綠委：換到連中國人都不想要的方艙醫院組合屋

8字評黃國昌　王世堅：會這麼囂張是沒遇過壞人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生