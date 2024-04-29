台科大開發桌遊、手機實境遊戲　「走遊嘉義朴子街」助地方創生

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台科大提到，侯惠澤出身於朴子，一直希望為故鄉的產業盡一份心力，因此與位於朴子市中心、由老醫館改造而成的咖啡館「清木屋」合作，歷時兩年，研發出「一卡兩玩」的遊戲組，藉此讓更多人認識朴子的特別之處，牌卡上古蹟景點、美食特色的圖畫均由在地居民、孩童手繪而成。
台科大表示，遊玩過程中，玩家首先可以在桌遊「走遊朴子街」裡扮演導遊，按顧客的要求，安排最合適的朴子觀光路線，並與其他玩家競爭、結盟，比賽誰能吸引最多顧客。對朴子在地景點有一定的熟悉度後，玩家可以拿起手機、離開定點，投身實境探索與環景影像虛擬實境（SVVR）遊戲「重逢朴子街」，實際走入大街小巷，尋找線索、破解謎團，幫助遊戲裡的爺爺找到青梅竹馬。
侯惠澤說，嘉義山區、海邊都有觀光景點，還有故宮南院，朴子相對容易被忽略，不過朴子可以步行欣賞明清時期的閩式建築、日治時期的醫療文化遺跡，在很短的時間一窺台灣城市發展的演變，相當特別。希望透過這2款遊戲，以後遊客往返其他景點的途中，有機會到朴子坐坐、認識在地。
台科大表示，遊戲開發期間，團隊曾舉辦多次試玩，在地小學校長、師生、朴子市長與義竹鄉長均有參與，大人小孩四處破關，引來不少長輩的好奇，打開對話的機會。侯惠澤提到，由台科大團隊開發的桌遊都會經過反覆的測試，建立認知心理學、社會心理學的基礎，確保玩家不只玩得開心，也真的有學到知識。
台科大指出，「走遊朴子街」目前已經有2篇相關論文於國際研討會發表，透過心理學的量表及問卷，量測玩家的投入度、焦慮感、操作難易度等，並針對遊戲中的在地知識進行前後測，多管齊下、尋找遊戲的最佳呈現方法，以期真正達到寓教於樂的效果。且現在任何人都可以在清木屋找到「走遊朴子街」的桌遊，學校老師在進行文史踏查教學活動時也可以應用，侯惠澤預計將遊戲推到更多鄉鎮，針對「地方創生」做交流與合作。