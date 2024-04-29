許瑋甯《不夠善良》脫光告白慘遭拋棄 吐拍攝祕辛：柯震東很擔心
《不夠善良的我們》大結局播出，最坎坷的角色Rebecca（許瑋甯飾演），正與辦公室小鮮肉于向立（柯震東飾演）濃情蜜意之際，卻因健康檢查得知罹癌，Rebecca裸著上身告白于向立，並將是否在一起的決定交給男方，不知所措的他卻選擇了掉頭離去，為了讓這場戲裡的許瑋甯美到讓人心碎，劇組從造型妝髮到燈光鏡位都煞費苦心，副導演特別騰出了一整晚的拍攝時段，「務必、一定、絕對拍到好。」
記者羅凌筠／綜合報導
許瑋甯為這場關鍵情節不僅獻出了線條極美的裸背，最重要的是惹人憐惜的演技，她分享這場戲的拍攝過程表示：「因為一開始拿到劇本就知道有這樣的情節安排，現場導演、劇組大家都非常專業，甚至連對手演員也很擔心我有沒有被保護好，彼此很珍惜這份默契，所以才能一氣呵成的專注詮釋出來，表達給觀眾我們想傳達的，有一種向心力的過程。」
而拋棄Rebecca後，轉身去找妹子喇舌的于向立，被入戲觀眾狂罵「俗仔」、「渣男」，柯震東（凱凱）興奮的直呼：「太爽！原來演戲是這麼好玩的一件事，我要繼續演下去，真的很高興譽庭姊找我。」
事實上雖然網友大罵劇中角色，但柯震東的演技卻搏得了大大好評，導演徐譽庭也表示：「看到很多網友說凱凱是本色演出，但其實凱凱的本色根本不是這樣，而且我必須說，這個角色並不好演，要如此鬆、又如此立體，我才要謝謝當時凱凱沒有因為是配角而拒絕。」
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