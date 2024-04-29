與台斷交等嘸中國金援！諾魯改和韓國三星合作挖鳥糞

中信金爆量17萬張奔漲停　這些高股息ETF也同嗨、00915最亮眼

▲中信金股利政策出爐，現金股利配發創新高，引爆資金搶進，不僅今（29）日最終以漲停坐收，成交量也放大到17萬張，連帶也帶旺進成份股有中信金的19檔高股息ETF。（圖／NOWnews 資料照片）
▲中信金股利政策出爐，現金股利配發創新高，引爆資金搶進，不僅今（29）日最終以漲停坐收，成交量也放大到17萬張，連帶也帶旺進成份股有中信金的19檔高股息ETF。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

中信金股利政策出爐，現金股利配發創新高，引爆資金搶進，不僅今（29）日最終以漲停坐收，成交量也放大到17萬張，榮登個股成交量第6名。進一步分析在台股擁有超高人氣的19檔高股息ETF，其中有10檔成份股包含中信金，持股比重前5高依序為國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915）、復華富時高息低波（00731）、大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907），其中又以00915今年以來股價含息報酬最高，達17.76%，今天也在成份股中信金助攻下，上漲2.1%，在高股息ETF中表現突出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，預期高利率環境延長帶動利差，加上去年基期低，多數金融股今年第一季獲利年增率有高機率出現雙位數成長，預計2024年多數金融股獲利皆呈現成長。進一步觀察市值前300大個股，在科技股股價基期墊高與金融股獲利成長雙重應力作用下，市值前300大的高殖利率個股，在科技股與金融股的比重上可能出現此消彼長的現象，連帶牽動高股息ETF接下來的換股方向。

隨著5、6月進入台股除息旺季，金融股將陸續公布股息政策，端出香配息的金融股想必又能吸引收益型資金的關注；反觀科技股在評價偏高與降息延後影響下，預期震盪欲小不易，資金加速輪動情況下，能夠兼顧電子、傳產、金融、選股不偏重單一產業、同時納入下檔風險保護的多因子篩選機制，更有助高股息ETF的追漲抗跌表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

財經小辭典／台積電太強憂「窄基指數」　美系外資進不來害台股？

金融股接棒！營建資產股發威　台股收盤漲375點、收在20495點

00919、00940規模皆增千億！績效大不同　掌握定期定額與逢低加碼

降息時間延！債券滿足領息族需求　00945B掛牌、月配ETF新銳登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞