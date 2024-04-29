中信金爆量17萬張奔漲停 這些高股息ETF也同嗨、00915最亮眼
中信金股利政策出爐，現金股利配發創新高，引爆資金搶進，不僅今（29）日最終以漲停坐收，成交量也放大到17萬張，榮登個股成交量第6名。進一步分析在台股擁有超高人氣的19檔高股息ETF，其中有10檔成份股包含中信金，持股比重前5高依序為國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915）、復華富時高息低波（00731）、大華優利高填息30（00918）、永豐優息存股（00907），其中又以00915今年以來股價含息報酬最高，達17.76%，今天也在成份股中信金助攻下，上漲2.1%，在高股息ETF中表現突出。
記者許家禎／台北報導
凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，預期高利率環境延長帶動利差，加上去年基期低，多數金融股今年第一季獲利年增率有高機率出現雙位數成長，預計2024年多數金融股獲利皆呈現成長。進一步觀察市值前300大個股，在科技股股價基期墊高與金融股獲利成長雙重應力作用下，市值前300大的高殖利率個股，在科技股與金融股的比重上可能出現此消彼長的現象，連帶牽動高股息ETF接下來的換股方向。
隨著5、6月進入台股除息旺季，金融股將陸續公布股息政策，端出香配息的金融股想必又能吸引收益型資金的關注；反觀科技股在評價偏高與降息延後影響下，預期震盪欲小不易，資金加速輪動情況下，能夠兼顧電子、傳產、金融、選股不偏重單一產業、同時納入下檔風險保護的多因子篩選機制，更有助高股息ETF的追漲抗跌表現。
※【NOWnews 今日新聞
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