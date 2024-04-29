還原徐巧芯家遭嗆霸凌！吳靜怡：1坪是她自己說的、人設別一直變

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徐巧芯也說，這就是她人生經歷，沒說是特別辛苦，但也不是太舒適吧！「一定很多人過得比我辛苦，聽過一家五口，兩大三小擠在一張床上的故事都有，我沒想到政論節目那麼低劣，拿床說事，讓我媽心疼生氣，政論節目嘲笑、霸凌的不只是我，是攻擊所有認真打拼老百姓。」
吳靜怡今日表示，她在電視台示範的是「1坪是否可以放得下一張雙人床？」模擬徐巧芯的故事情境，床上睡2個大人和1個小孩子，實測之後，畫面會說話，確實翻身很辛苦，我認為徐巧芯過去生活還真的很辛苦。
吳靜怡也說，她一直不贊成羞辱徐巧芯的行為，因為浪費時間而且非常不必要，談到時尚巧芯名牌的時候，還是呼籲大家回到本案強調要誠實申報、強調金流正當性。
吳靜怡強調，政治人物往往用貧困的故事來包裝自己進行募款，這都沒關係，可是人設真的不要變來變去，此刻，再拉貧困的家庭和小老百姓進來到自己政治風暴圈裡，刻意要把問題再往外推，實在不必要。
吳靜怡也提到，自己參與了扶輪社的「食惜計畫」跨越雙北，這些才是真實的行動，所以根本不擔心徐巧芯現在刻意指控吳靜怡是傷害這些家庭。她直言，反觀徐巧芯，妳為了貧困家庭做了什麼？為了貧困又被詐欺的人民做了什麼？你很年輕又貌美，加油，好嗎？