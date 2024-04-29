桃園私幼驚傳虐童案！學童慘遭教保員「巴頭」 至少7人受害
一間位於桃園市八德區的私立幼兒園日前傳出虐童事件，不料市府教育局深入調查後，竟發現不只1人受害，截至目前為止發現2名教保員至少曾對7名孩童有拍、推頭行為，詳細情形還有待進一步釐清。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，先前有家屬在臉書社團PO文指出，有一天到學校突然聽到女兒表示「老師打我的頭」，一旁老師聞言後立刻說到「老師剛剛是不是有給你糖糖」等語，並向家長解釋只是摸一下頭而已，奇怪舉動讓家屬決定要求查看監視器，這才發現讓全案曝光。
事後幼兒園發文表示，獲悉相關情形已第一時間通報教育局，除老師離職之外，校方也被教育局裁罰6萬元，不過教育局深入追查後，竟發現有2名教保員曾對孩子拍頭、推頭，至少累計7人受害，因此依違反教保服務人員條例罰幼兒園12萬元，而2名涉案教保員部分，後續將另案從重裁罰，並調查有無其他孩童受害。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110