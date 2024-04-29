台中別只會逛一中街、草悟道！外國人改去「1景點」：國際等級的

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「高美濕地我覺得非常值得帶他們去！」、「東海大學的教堂外國人應該蠻有興趣，另外就是高美濕地國際級的」、「外國友人去過高美濕地，說下次還有機會的話一定要再去看看」、「高美濕地國際等級的，如果只來一次的話，應該是人生至少必遊一次的台中景點了！」
台中國際級景點「高美濕地」！日本人認證是一生必遊的景點
事實上，台中的景點「高美濕地」曾經被日本雜誌譽為是「一生必遊之地」，除了可以在傍晚時看晚霞，也可以在秋季坐在木棧道上賞鳥，真的是令人放鬆的好景點，除了美景之外，由於高美濕地泥質及沙質灘地兼具，加上與河口沼澤地帶鑲嵌在一起，所以孕育了豐富又複雜的濕地生態，還有一些魚類、蟹類及其他無脊椎類等生物在此生活，遊客都是肉眼就可近距離觀察到這些生態。
仔細看高美濕地Google評價，斬獲4.5顆星的高分，在最新評論當中，有不少遊客近一兩週寫下心得「美不勝收，隨著夕陽分秒的變化，猶如人生的旅程」、「真的很適合帶小朋友來走走看看！尤其在開放下海時間，帶著挖沙工具就可以消磨小孩一下午時光了」、「國際級的美景真的不是蓋的！非常值得來一趟」、「台灣最佳旅遊目的地之一，傍晚可以看到史詩級的日落美景」。
高美濕地觀察漲潮退潮時間！抓準時機體驗滿滿
然而高美濕地除了看夕陽美景非常漂亮之外，其實官方也有開放永續利用區提供民眾進行濕地體驗活動，其中木棧道開放的時間就是退潮的時候，而每天漲潮前後一小時三十分、每逢大潮前後二小時及每天日落後，是全面禁止遊客進入保護區，其餘時間都會開放永續利用區供民眾體驗，所以像是有民眾帶小朋友下海挖土戲水，就是在開放的時間才能遊玩。
台中市觀光旅遊網也有提供今年2024潮汐預報的圖表，以及木棧道開放的時間，每天會依照潮汐的變化不同有不一樣的開放時間，記者實際查詢這週末5月4日以及5月5日，木棧道開放的時間就有差別，5月4日開放時間是上午9時11分至18時28分；而5月5日則是上午10時5分至18時28分，想去高美濕地遊玩的民眾，都可以先到台中市觀光旅遊網搶先做功課哦！
📍台中高美濕地
📍地址：臺中市清水區大甲溪出海口高美濕地
📍氣象署2024潮汐預報圖表
📍台中觀光旅遊局2024高美濕地木棧道開放時間表