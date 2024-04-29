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台中別只會逛一中街、草悟道！外國人改去「1景點」：國際等級的

▲在去年觀光署的統計當中，拿下全台灣2023年度景點冠軍寶座的由台中「一中街商圈」所奪下。（圖／台中觀光旅遊網）
▲在去年觀光署的統計當中，拿下全台灣2023年度景點冠軍寶座的由台中「一中街商圈」所奪下。（圖／台中觀光旅遊網）

記者張嘉哲/綜合報導

台中一直是台灣人非常喜歡前往觀光的城市，在去年觀光署的統計當中，拿下全台灣2023年度景點冠軍寶座的由「一中街商圈」所奪下，全年有超過1018萬人到此造訪，另外台中還有「草悟道」也以全年729萬人拿下第8名的寶座，全市更是有多達5處景點年度可以達到超過500萬觀光人潮，非常受到歡迎。然而，就有網友提問，台中除了「一中街」、「逢甲夜市」這種地方可以玩之外，還有沒有其他推薦的行程，貼文引起廣大迴響，不少人都大推「高美濕地」一定要去過才會知道有多好玩，連外國人去過都會喜歡。

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一名網友在PTT貼文指出「想要請問各位有什麼景點是外國人來台中必去的景點呢？有外國朋友要去台中觀光，應該是他們人生唯一來台的時刻，目前是想安排他們到火車站附近走走，但只想到一中街跟宮原眼科等等，想問有什麼推薦的台中景點？」

▲台中一中商圈平均每個月湧入超過70萬人到此觀光，地位就跟台北西門町是一樣的。（圖/台中旅遊網）
▲網友發文討論要帶外國人去台中遊玩，應該選擇何處，自己只能想到去「一中街」。（圖/台中旅遊網）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「高美濕地我覺得非常值得帶他們去！」、「東海大學的教堂外國人應該蠻有興趣，另外就是高美濕地國際級的」、「外國友人去過高美濕地，說下次還有機會的話一定要再去看看」、「高美濕地國際等級的，如果只來一次的話，應該是人生至少必遊一次的台中景點了！」

台中國際級景點「高美濕地」！日本人認證是一生必遊的景點

事實上，台中的景點「高美濕地」曾經被日本雜誌譽為是「一生必遊之地」，除了可以在傍晚時看晚霞，也可以在秋季坐在木棧道上賞鳥，真的是令人放鬆的好景點，除了美景之外，由於高美濕地泥質及沙質灘地兼具，加上與河口沼澤地帶鑲嵌在一起，所以孕育了豐富又複雜的濕地生態，還有一些魚類、蟹類及其他無脊椎類等生物在此生活，遊客都是肉眼就可近距離觀察到這些生態。

仔細看高美濕地Google評價，斬獲4.5顆星的高分，在最新評論當中，有不少遊客近一兩週寫下心得「美不勝收，隨著夕陽分秒的變化，猶如人生的旅程」、「真的很適合帶小朋友來走走看看！尤其在開放下海時間，帶著挖沙工具就可以消磨小孩一下午時光了」、「國際級的美景真的不是蓋的！非常值得來一趟」、「台灣最佳旅遊目的地之一，傍晚可以看到史詩級的日落美景」。

▲高美濕地(圖／觀旅局提供2024.2.1)
▲高美濕地被日本雜誌譽為是「一生必遊一次」的絕佳景點，豐富的濕地生態不僅有日落美景，還可以賞鳥。（圖／台中觀旅局提供）
高美濕地觀察漲潮退潮時間！抓準時機體驗滿滿

然而高美濕地除了看夕陽美景非常漂亮之外，其實官方也有開放永續利用區提供民眾進行濕地體驗活動，其中木棧道開放的時間就是退潮的時候，而每天漲潮前後一小時三十分、每逢大潮前後二小時及每天日落後，是全面禁止遊客進入保護區，其餘時間都會開放永續利用區供民眾體驗，所以像是有民眾帶小朋友下海挖土戲水，就是在開放的時間才能遊玩。

▲高美濕地每天都會有不同的「木棧道」開放時間，都是按照潮汐變化來進行更動，民眾前往之前可以先做功課，看看木棧道開放時間為何。（圖/台中觀光旅遊網）
▲高美濕地每天都會有不同的「木棧道」開放時間，都是按照潮汐變化來進行更動，民眾前往之前可以先做功課，看看木棧道開放時間為何。（圖/台中觀光旅遊網）
台中市觀光旅遊網也有提供今年2024潮汐預報的圖表，以及木棧道開放的時間，每天會依照潮汐的變化不同有不一樣的開放時間，記者實際查詢這週末5月4日以及5月5日，木棧道開放的時間就有差別，5月4日開放時間是上午9時11分至18時28分；而5月5日則是上午10時5分至18時28分，想去高美濕地遊玩的民眾，都可以先到台中市觀光旅遊網搶先做功課哦！

📍台中高美濕地
📍地址：臺中市清水區大甲溪出海口高美濕地
📍氣象署2024潮汐預報圖表
📍台中觀光旅遊局2024高美濕地木棧道開放時間表

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