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《猩球崛起》最燒錢特效出爐！「變身猿人」實景拍攝如大型實境秀

▲《猩球崛起：王國誕生》用最多特效的地方是演員變成猿人，本片實景拍攝宛如大型實境秀。（圖／二十世紀影業）
▲《猩球崛起：王國誕生》用最多特效的地方是演員變成猿人，本片實景拍攝宛如大型實境秀。（圖／二十世紀影業）

記者黃雅琪／綜合報導

《阿凡達：水之道》特效團隊加入《猩球崛起：王國誕生》製作，導演威斯柏（Wes Ball）揭祕，電影用最多特效的是將演員變成猿人：「我們並沒有帶著藍幕到處跑來跑去，片中呈現的自然景觀幾乎都是真實場景！」

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▲《猩球崛起：王國誕生》將於5月8日全台上映。（圖／二十世紀影業）
▲《猩球崛起：王國誕生》將於5月8日全台上映。（圖／二十世紀影業）
《猩球崛起：王國誕生》故事是從曾統治猩猩王國的凱撒死後300年開始講起，這個世界擁有更原始的景觀、廣闊的森林，而且每隻猩猩、金剛和狒狒都可以用語言溝通。曾經統領猿猴的英雄凱撒已經成了歷史傳奇，餘下來的人猿依舊稱霸世界，且人類自戰爭之後，反而成了底層動物。

▲《猩球崛起：王國誕生》劇情描述人類淪為底層遭猩猩統治，將解開人類物種之謎。（圖／二十世紀影業）
▲《猩球崛起：王國誕生》劇情描述人類淪為底層遭猩猩統治，將解開人類物種之謎。（圖／二十世紀影業）
以《移動迷宮》成名的導演威斯柏在接下重啟「猩球」任務時，為了拍攝《猩球崛起：王國誕生》，他帶著大隊人馬前往澳洲新南威爾斯州、迪士尼影城拍攝。

電影一開始，主角諾亞和朋友們經過了沐浴在陽光下的雄偉瀑布、被大量樹木覆蓋的人類傾頹文明，這些都象徵著人被病毒殺死後，猿人在這個世界展開全新的章節，而諾亞也在此開始了他自己的冒險。

這場冒險讓觀眾如此身歷其境，是因為所有景色幾乎都是真實的，導演威斯柏採取非常規路線拍攝：「我們帶著演員在真實的地點一起拍攝，就好像大家在拍大型實境秀一樣，不同的是，演員臉上必須戴著動作捕捉器。」為了讓畫面看起來更自然，導演還在外景四周隱藏了數支攝影機，再加上現場的12支攝影機，清楚捕捉演員的表情和動作。

《猩球崛起：王國誕生》是由歐文提格、芙蕾雅愛倫、凱文杜蘭、威廉梅西主演。為了讓猿人完成許多冒險，劇組也借重了《阿凡達：水之道》特效團隊，例如在海洋中人猿濕漉漉的毛皮呈現，就完全依賴《水之道》的經驗和技術。電影《猩球崛起：王國誕生》於5月8日在台上映。

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