抽獎20人免費吃！日本東京「漢堡排嘉」5/11新北中和環球正式開幕

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現點現做、近在眼前直火炭烤的日本漢堡排，香氣逼人、肉汁橫溢，成為近年最受歡迎的餐飲熱潮。「漢堡排 嘉」主打每日將早上新鮮現絞的牛肉，做成日式漢堡排直火炭烤，講究先以大火烤除多餘油脂、再以慢火鎖住肉汁並吸附微焦炭香。提供原味和起司味日式漢堡排選擇，同樣搭配白飯、味噌湯與漬物小菜，並可加入雞蛋拌飯；與其他漢堡排店不同的是，「漢堡排 嘉」還提供了可搭配烤牛排的豐盛套餐。每日只限定300份炭火漢堡排，更是每晚6點前就會銷售一空。
以明亮白木設計作為主要店裝的「漢堡排 嘉」，牆上搭配有正在吃漢堡排的美人畫浮世繪作為搶眼視覺，同樣於全開放式廚房前設置吧檯座位，讓客人們都能近距離感受陣陣肉香。繼2024年1月開設海外韓國首爾店，總算確定於5月11日在新北中和Global Mall環球購物中心正式開幕。「漢堡排 嘉」還獨寵台灣粉絲，特別舉辦社群活動要「抽獎10人搶先用餐」，幸運兒還可攜伴一位，總共有20位粉絲可以搶在開幕前免費先吃。
📌台灣粉絲搶先體驗「漢堡排 嘉」活動辦法
活動時間：4月29日至5月5日24:00／
活動任務：完成追蹤日本「漢堡排 嘉」及台灣「漢堡排 嘉」兩個IG官方粉絲頁；並在「台灣漢堡排 嘉」官方IG本次搶先體驗活動貼文下方留言，並tag一位好友，以及轉發台灣「漢堡排 嘉」本次的粉絲活動於個人IG限時動態上
抽獎時間：5月6日18:00將抽出10位粉絲，抽中的粉絲可攜伴1位親友，總計20位粉絲可於開幕前搶先體驗
體驗場次：5月10日18:00
餐廳地點：Global Mall 新北中和環球購物中心 新北市中和區中山路三段122號4樓
📌台灣「漢堡排 嘉」餐廳資訊
營業時間：11:30-21:30（最後入場點餐20:30）
餐廳地點：Global Mall 新北中和環球購物中心 新北市中和區中山路三段122號4樓
現場座席：共計25席次
用餐規則：每人基本消費需點用一份漢堡排套餐，用餐時間為入座後一個小時，所有餐點皆無提供外帶及打包；為避免危險請勿抱著兒童用餐
入場方式：僅提供現場候位、排隊入場，不提供任何形式訂位。GlobalMall新北中和環球購物中心一樓大門口處為統一排隊等候起始點，11點商場正式營業後，「漢堡排 嘉」人員將前往發出25張號碼牌，並帶領已有號碼牌客人上樓候位入場；每日接待客人上限為300位。
而另間人氣日本漢堡排名店「肉的長谷川」也已登台，主打每日新鮮現做的黃金比例、肉味濃郁和牛漢堡排，再以鐵板炙烤將美味肉汁鎖進漢堡排裡。插旗遠東SOGO忠孝館B1美食街，每天掀起排隊人潮至少要等20分鐘以上才能入坐享用。