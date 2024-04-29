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英超／曼城、兵工廠同日取勝！冠軍爭奪白熱化　利物浦隊內爆內訌

▲英超曼城、兵工廠同日奪勝！冠軍爭奪白熱化，圖為曼城前鋒Erling Haaland。（圖／美聯社／達志影像）
▲英超曼城、兵工廠同日奪勝！冠軍爭奪白熱化，圖為曼城前鋒Erling Haaland。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

英超在昨（28）日的比賽中，高居積分榜前2的曼城、兵工廠都拿下勝利，先是兵工廠以3：2擊敗熱刺，隨後曼城也以2：0輕取諾丁漢森林，將兩方積分維持在1分之差，冠軍爭奪也進入白熱化階段。此外，原先還有望參與競爭的利物浦近5戰只拿下1勝2敗2和的成績，並且主將Mohamed Salah也疑似和總教練傳出不合。

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阿森納面對熱刺雖然在上半場就拿下3：0的大幅領先，但力求下季歐冠資格的熱刺，在下半場展開絕地大反攻，Cristian Romero、孫興慜接連進球，將比數追近到2：3，可惜最終時間到點，阿森納收下寶貴的1勝。

另一方面，面對有降級危機的諾丁漢森林，曼城踢得相對輕鬆，先是在上半場32分鐘時，靠著Josko Gvardiol接到角球後頭槌破網。隨後以替補身份上場的Erling Haaland，在前場接到球後晃過防守者，精準踢進保險分，最終曼城以2：0拿下勝利，緊追在兵工廠之後。

綜觀目前英超積分榜，兵工廠以80分的積分佔據龍頭，而曼城則以79分位排在第2名，不過曼城僅踢了34場比賽，比兵工廠少了1場，因而在爭奪冠軍席位上相對有利，但前提是要能維持目前連19場不敗的佳績。同樣已經踢了35場比賽的利物浦，以75分積分位排第3名，除了積分差距外，剩餘賽程的強度也偏高，可能無緣爭奪冠軍。

此外，利物浦在27日的比賽後半段，遭到西漢姆聯2：2追平，於是教練Jurgen Klopp將主力Mohamed Salah等人換上場，希望踢進超前分，上場前Mohamed Salah和教練談話的樣子起初還算融洽，但後續似乎發生爭執，還需要其他隊友將他拉開，而利物浦最終也苦吞和局。

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