中國鬆綁福建到馬祖 陳建仁：不符合期待但仍是好的開始
在藍委赴中交流之後，中國宣布包括鬆綁福建人到馬祖旅遊等措施，對此行政院長陳建仁今（29）日表示，政府一向支持兩岸健康有序的交流，也一再呼籲兩岸應要有對等、尊重，並在不設立任何政治前提下，不斷地釋出善意，這次中國宣布開放作為，雖不符合預先期待但仍然樂見，對於台灣呼籲有進一步的回應，相信這是好的開始，也強調雙方應盡快回到原有的平台，雙方都有責任促使健康有序的交流。
記者陳威叡／台北報導
對於中國宣布鬆綁包括鬆綁福建人到馬祖旅遊等措施，陳建仁表示，政府一向支持兩岸健康有序的交流，也一再呼籲兩岸間應該要有對等與尊重，並在不設立任何政治前提下，不斷地釋出善意，累積彼此互相了解。實際上在前一段時間，也不斷地跟中國呼籲，但是發現中國仍以不理性的政策來做回應，阻撓雙方的交流和貿易，相當令人遺憾。
陳建仁也坦言，此次中國開放的幅度與內容，並不符合預先的期待，但仍然樂見，對於台灣的呼籲，有進一步的回應，相信這是一個好的開始。實際上早就已經準備好了相關的回應，希望能夠使得兩岸之間有更好的交流，也請陸委會、交通部積極來釐清各項內容，儘快地能夠來持續執行雙方的交流。
最後陳建仁也喊話中國，雙方應要盡快回到原有的平台，雙方都有責任促使健康有序的交流。