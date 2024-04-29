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喪屍的愛與淚2／《食屍鬼》連載破100話　爭端源於「拒絕溝通」

▲黃色書刊的熱門作品《食屍鬼》喜破連載100話。（圖／漫畫星）
▲黃色書刊的熱門作品《食屍鬼》喜破連載100話。（圖／漫畫星）

家庭消費中心／綜合報導

知名漫畫家黃色書刊的熱門作品《食屍鬼》喜破連載 100 話，本作透過描繪喪屍與人類（食屍鬼）在末日世界中互相爭鬥、補食，讓主角們展開一連串的冒險旅程，而黃色書刊以作品蘊含諷刺、探討社會議題的特色為書迷所知，本次藉著慶賀《食屍鬼》連載 100 話，特別規劃【喪屍的愛與淚】專題文章，挖掘出《食屍鬼》發人深省的議題。

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▲漫畫中的人類組織自稱「食屍鬼」的武裝集團，對抗喪屍來襲。（圖／漫畫星提供）
▲漫畫中的人類組織自稱「食屍鬼」的武裝集團，對抗喪屍來襲。（圖／漫畫星提供）
語言不同無法溝通，人類與喪屍陣營展開激戰

不同於一般的喪屍作品，喪屍不再只是怪物，黃色書刊在《食屍鬼》漫畫中設計了「覺醒」橋段，黃色書刊心中的喪屍「都曾是為生存奮鬥的人類」。覺醒後的喪屍擁有生前記憶、語言和思考能力，甚至保有愛人和憐憫的心，也集結陣營保護彼此；對人類而言喪屍可怕、失控且無法對話，嚴重威脅人類存亡，因此人類組織自稱「食屍鬼」的武裝集團。

食屍鬼（人類）陣營向喪屍發動慘烈的殘殺行為，他們聽不懂喪屍的哀嚎與求饒，只將喪屍視為怪物和末日的食物來源。

▲當人類首次和喪屍產生對話。（圖／漫畫星提供）
▲當人類首次和喪屍產生對話。（圖／漫畫星提供）
如果食物能和你對話，你能裝聾作啞嗎？

迷途軍團的女王「呼美」擁有能和人類「溝通」的能力，她覺醒後與「食屍鬼」陣營的王牌「神槍」相遇，從祈求人類能與喪屍共存、到最後成立迷途軍團與「食屍鬼」陣營對抗，他們發現，即使以溝通做為理解異己的橋樑，人類與喪屍仍然無法達成和解......。

原本仇恨喪屍的人類「獵槍」，因此能夠與喪屍對話溝通，過去所認知的世界隨之崩塌，她為過去的行為懺悔、對喪屍產生理解與認同。她決定加入喪屍的迷途軍團，一同對抗殘忍的「食屍鬼」集團。

▲當世界再也沒有語言隔閡，就能理解與友愛嗎？（圖／漫畫星提供）
▲當世界再也沒有語言隔閡，就能理解與友愛嗎？（圖／漫畫星提供）
當世界再也沒有語言隔閡，就能理解與友愛嗎？

原為人類、後來變成喪屍的「博士」所在的研究單位，原本從事「特殊物質」的研究，他們希望藉由這些物質的特性，讓世界變得更加美好。但單位來的新主管，為了能夠讓所有人做到真正的「溝通」，讓不同語言、民族的人類能夠彼此瞭解、相親相愛，在使用神秘力量的過程中招喚了魔神出現，引發全人類喪屍化。

「博士」否定主管心中過度美好的理想，以一句「我就喜歡討厭別人啊！」斷然拒絕，但卻因為對主管「暈船」而卯盡全力參與研究，也目睹了喪屍化之後的末日世界，並沒有因為語言隔閡消失而變得和平友愛，反而變得更殘酷。

《食屍鬼》的世界何時才能迎來和平？而現實世界的人們何時才能進行真正的溝通，達成不同個體的理解？恐怕都是個千古的難題。

▲就算能夠溝通，仍有許多人拒絕理解異己。（圖／漫畫星提供）
▲就算能夠溝通，仍有許多人拒絕理解異己。（圖／漫畫星提供）

喪屍的愛與淚1／黃色書刊《食屍鬼》連載100話　反映現代食安問題

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