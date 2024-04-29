週三就是51勞動節！哪些人能放、上班有加班費嗎　薪水算法一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動節放假對象就是勞工，正職和兼職人員都能放假。依據《勞基法》第2條，所謂的勞工就是受雇主僱用從事工作獲致工資者。
《勞基法》第3條提到農、林、漁、牧業；礦業及土石採取業；製造業；營造業；水電、煤氣業；運輸、倉儲及通信業；大眾傳播業；其他經中央主管機關指定之事業，都適用《勞基法》規定，相關產業的受雇者屬於勞工，也就是勞動節可放假的範疇。
但未經勞動部指定適用《勞基法》的行業別，包括公務人員、教職員、醫師、無固定營業地點的小吃攤販、職業運動員或教練或裁判，或是家事服務工作者（如家庭清潔工、管家、保母、看護等），還有不適用《勞基法》的工作者，包括依公司法委任的事業單位經理人，以及公司將工作外包給承攬人，雙方沒有僱傭關係和從屬性，勞動節都不能放假。
勞動節出勤薪水怎麼算？
勞動部說明，雇主如需勞工於該勞動節出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資，亦即除原本約定照給之當日工資外，於正常工作時間（8小時）以內再加發一日工資；如有超過8小時工作之時段，屬延長工作時間，應依《勞動基準法》第24條規定計給加班費。
勞動節剛好遇到原本休假怎麼辦？
勞動部表示，今年勞動節在星期三，勞工的例假或休息日若剛好與勞動節同一日，依《勞動基準法》施行細則第23條之1規定，應由勞雇雙方協商擇日補假，而5月1日當天仍維持原例假或休息日的性質，該日無需出勤，工資照給；至於擇日補假的當日，性質為國定假日，如有出勤，應加給工資。
勞動部強調，113年勞動節之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】或勞動部1955專線提出申訴，以維護權益。