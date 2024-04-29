天氣預報／51勞動節碰「梅雨季第1波鋒面」！週三、週四全台有雨

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黃恩鴻指出，明天天氣「上半天與今天類似」，各地多雲到晴，並沒有明顯降雨，不過新的一道鋒面靠近台灣，從下半天開始，中部以北、東半部和各地山區，將率先變天，轉有「局部短暫陣雨或雷雨」，宜蘭和及大台北山區，有局部較大雨勢發生的機率。
氣溫部分和今天相比，變化也不大，北部攝氏23至31度、中部攝氏23至34度、南部攝氏24至34度、東部攝氏25至30度，體感舒適偏悶熱，氣象署也提醒南台灣和台東地區要留意攝氏36度以上高溫。
週三勞動節全台有雨 梅雨季首波鋒面來襲
黃恩鴻說明，「51勞動節」鋒面開始通過台灣，影響時間持續到週四，這兩天各地容易出現「短暫陣雨或雷雨」，西半部更要小心「短延時強降雨」，且有「局部較大雨勢」發生機率。
而在氣溫部分，隨著東北季風增強，較明顯轉涼的是北台灣，白天高溫剩下攝氏25至27度，低溫攝氏21至22度，其它地區也因為雲多下雨，氣溫也略微下降攝氏1至2度。
週五雨區、雨勢縮小 週末天氣穩定
黃恩鴻提及，週五、週六鋒面減弱，水氣減少許多，因此各地降雨有感趨緩，不過因為吹偏東風，因此迎風面的東半部仍有「局部短暫陣雨」，週日（5/5）轉偏南風，東部及東南部有「局部短暫陣雨」，其它地區為多雲到晴，午後有「局部短暫雷陣雨」。
黃恩鴻補充，雖然「51勞動節」影響台灣的鋒面可稱為「梅雨季第一波鋒面」，不過性質和一般認知上「典型梅雨鋒面」仍有不同，「典型梅雨鋒面」需有明顯「西南季風」環境建立，但目前並未出現，因此近期降雨仍是鋒面本身帶來的「不穩定環境導致」。