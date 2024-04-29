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天氣預報／51勞動節碰「梅雨季第1波鋒面」！週三、週四全台有雨

▲明日天氣仍算穩定，週三勞動節鋒面過境，全台都有降雨機率，整個西半部都有大雨發生的可能。（圖／NOWnews資料圖片）
▲明日天氣仍算穩定，週三勞動節鋒面過境，全台都有降雨機率，整個西半部都有大雨發生的可能。（圖／NOWnews資料圖片）

記者張志浩／綜合報導

晴朗溫暖的好天氣還有一天，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（30）日雖然有鋒面接近，但上半天各地雨勢仍不明顯，且都還有攝氏30度以上高溫，入夜天氣才會開始轉變，週三（5/1）「梅雨季第一波鋒面」正式影響，全台降雨機率提高，西半部也要留意大雨發生，週四（5/2）降雨持續，週五（5/3）天氣緩慢回穩。

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明天天氣高溫炎熱　鋒面緩緩靠近台灣

黃恩鴻指出，明天天氣「上半天與今天類似」，各地多雲到晴，並沒有明顯降雨，不過新的一道鋒面靠近台灣，從下半天開始，中部以北、東半部和各地山區，將率先變天，轉有「局部短暫陣雨或雷雨」，宜蘭和及大台北山區，有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫部分和今天相比，變化也不大，北部攝氏23至31度、中部攝氏23至34度、南部攝氏24至34度、東部攝氏25至30度，體感舒適偏悶熱，氣象署也提醒南台灣和台東地區要留意攝氏36度以上高溫

▲週三迎接今年「梅雨季第一波鋒面」，全台都有降雨機率，且西半部有局部大雨。（圖／中央氣象署提供）
▲週三迎接今年「梅雨季第一波鋒面」，全台都有降雨機率，且西半部有局部大雨。（圖／中央氣象署提供）
週三勞動節全台有雨　梅雨季首波鋒面來襲

黃恩鴻說明，「51勞動節」鋒面開始通過台灣，影響時間持續到週四，這兩天各地容易出現「短暫陣雨或雷雨」，西半部更要小心「短延時強降雨」，且有「局部較大雨勢」發生機率。

而在氣溫部分，隨著東北季風增強，較明顯轉涼的是北台灣，白天高溫剩下攝氏25至27度，低溫攝氏21至22度，其它地區也因為雲多下雨，氣溫也略微下降攝氏1至2度。

▲週三迎接今年「梅雨季第一波鋒面」，全台都有降雨機率，且西半部有局部大雨。（圖／中央氣象署提供）
▲明日依舊高溫炎熱，週三、週四鋒面、東北季風影響，各地氣溫略降，北台灣較為明顯。（圖／中央氣象署提供）
週五雨區、雨勢縮小　週末天氣穩定

黃恩鴻提及，週五、週六鋒面減弱，水氣減少許多，因此各地降雨有感趨緩，不過因為吹偏東風，因此迎風面的東半部仍有「局部短暫陣雨」，週日（5/5）轉偏南風，東部及東南部有「局部短暫陣雨」，其它地區為多雲到晴，午後有「局部短暫雷陣雨」。

黃恩鴻補充，雖然「51勞動節」影響台灣的鋒面可稱為「梅雨季第一波鋒面」，不過性質和一般認知上「典型梅雨鋒面」仍有不同，「典型梅雨鋒面」需有明顯「西南季風」環境建立，但目前並未出現，因此近期降雨仍是鋒面本身帶來的「不穩定環境導致」。

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