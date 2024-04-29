獨家／于美人提告鍾小平「掛棄保看板」首開庭！誓言捍衛民主價值

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于美人今（29）日到台北地檢署開庭，在開庭結束後，她對於對手鍾小平在選舉時期的爭議行為提出質疑：「候選人用廉價的、易操弄的民調來作為選舉工具，選民就很輕易地受到民調的操作，而產生了棄保。以致沒有人在關心真正的政見，這樣的選舉風氣，又這怎麼能夠『選賢與能』呢？」
在2024年立委選舉選戰期間，台北市第五選區（中正萬華）候選人鍾小平（國民黨籍）、吳沛憶（民進黨籍）、于美人（無黨籍），三組人馬都沒有在新聞版面上激戰，但是卻被視為是北市選情最難預期的一區，最後選舉結果出爐是由吳沛憶獲選。
不過，在選舉前夕，中正萬華區的街頭出現了許多寫著「棄于保鍾」的看板跟布條，讓連日辛苦掃街的于美人氣到在1月10日直奔北檢提告，于美人表示：「一直想維持乾淨、優質、有質感的選舉，想讓下一代了解民主素養。最後還是要來按鈴，因為中正萬華的選民，有太多資訊不對稱的情況」，于美人希望透過這樣的機會告訴選民，「這次的選舉有多惡質。」
而鍾小平則發布影音回應，設置看板「棄于保鍾救萬華」，其實是當地都知道他當選機會大，並舉例民眾黨總統候選人柯文哲全國競總主委鄧家基曾替他站台，代表民眾黨在中正萬華區是支持他，還說此選區已是藍白合，才能打敗民進黨。
此外，鍾小平也指出，于美人過去沒幫柯文哲助選，事後還支持民進黨總統候選人賴清德，卻又發文宣支持國民黨，「不知道于美人是藍或白或綠，沒人搞得清楚。」鍾小平也認為候選人還沒當選就學政客是非常不好的，並提到「票投于美人，就是幫助民進黨台北市第5選區立委候選人吳沛憶當選。」
不過于美人在前往北檢提告時，也曾指出：「我單槍匹馬要對抗這樣的政黨，讓政黨喊出要棄保，某程度上我算是贏了，但我非常憤怒，這到底要給我們的孩子和國民什麼樣的示範？」于美人也提出疑問：「候選人提出這樣的政見（棄保）是可以的嗎？希望用中正萬華選民用選票抗議這種惡質選風。」
于美人聲明全文：
因為用民調操作棄保，充斥在我們的每一場的選舉當中。候選人用這種廉價的、易操弄的民調來作為選舉的工具，選民為了讓自己的一票能夠讓候選人當選，就很輕易地受到民調的操作，而產生了棄保。以致沒有人在關心真正的政見，這樣的選舉風氣，又這怎麼能夠「選賢與能」呢？
鍾小平選舉期間用鋪天蓋地的看版和海量的旗子文宣，公然的用不實民調操作棄保，豪無底線！欺選民太甚！
侯選人使用惡質的選舉手段，傷害我們整個國家珍貴的民主制度。已經無所節制了。
如果用固有的，僵化的對法律的理解來看，這個案子我一點勝算都沒有。
律師今天特別講說，即使在法律上我們沒有可以定罪的途徑，也希望檢方能在最後說明裡記載說明現行法律無法處理這種情況的理由。
我想或許可以成為我們將來在修法的依據。因為本國選舉在過去已經被所謂真假民調操弄扭曲到無以復加的程度，嚴重破壞了民主選舉制度。
可以說我們的民主已經被濫用選舉方式陷入陌生狀態。是可忍，孰不可忍？
我對鍾小平的提告不只是政治動作，更是捍衛我心中的民主價值，不能讓我們的國家被用民主選舉的方式沒收民主！
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