男神連晨翔崩壞「暴肥21公斤」 側面大肚照流出：看不到腳趾頭
環繞在經營美容院、早餐店及玩具工廠3個家庭間的新戲《舊金山美容院》演出卡司今（29）日公布，從偶像男團Spexial出身的連晨翔，被導演杜政哲相中他渾然天成的中二感，邀請他演「早餐店老闆」一角，為了貼合角色，連晨翔花3個月從64公斤一路吃到85公斤，甚至出現懷孕般的肚子，笑說：「人生第一次看不到自己的腳趾頭。」
記者羅凌筠／台北報導
過往不愛吃甜食的連晨翔，在增重過程中消夜吃到底，連拍用餐的戲分都認真吃，讓所有人都很羨慕。不僅如此，之前合作過的檢場，這次在戲裡演連晨翔爸爸，但第一次碰面根本認不出來，直到連晨翔提到先前借100塊的事情，才喚起檢場的記憶，被眾人笑：「胖到連爸爸都不認識。」
劉品言繼《華燈初上》後，再與章廣辰同戲演出，笑說：「跟之前完全不一樣的氣場，之前是很痞，現在比較內斂。」她首次與連晨翔有戲劇上的合作，戲裡是鄰居關係，一起長大，開玩笑說：「我們有種屁孩般的默契，所以互動起來就很自然，也常看見看到我在打他。」連晨翔立刻回說：「畢竟我現在不太怕痛，就要她盡量打。」
劇中，陳孝萱與檢場飾演夫妻，是連晨翔與方志友的爸媽，兩人靠著美容院維生，陳孝萱更為此事前去學「坐洗」，直說收工後可以幫大家服務，檢場立刻說：「我需要！」 一來一往默契十足。
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