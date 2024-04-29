太陽爆發內訌！KD不滿進攻角色感覺不舒服 早對主帥Vogel有意見
鳳凰城太陽在NBA季後賽首輪遭到明尼蘇達灰狼橫掃，以難堪的成績結束本賽季，這不僅是太陽隊自2017年以來首次在季後賽首輪遭到淘汰，也是他們首次在季後賽中連續兩年被橫掃，有消息指出，Kevin Durant對於自己在進攻上的角色感到不舒服，主帥Frank Vogel烏紗帽也將不保。
記者路皓惟/綜合報導
太陽隊的失利引發了一系列的傳言。據《The Athletic》記者Shams Charania與Doug Haller報導指出，有消息人士透露，Durant對於自己在進攻上的角色始終感到不舒服，他覺得自己太常被降級到角落位置，沒有合理的戰術發揮他打檔拆的特點。
消息人士透露，Durant的隊友們認為，他應該更加積極地與Vogel和他的教練團溝通，以解決他在戰術方面的疑慮。
此外，太陽「三巨頭」Durant、Devin Booker和Bradley Beal傳出不滿意主帥Frank Vogel的戰術安排，並希望他能夠下課。《ESPN》記者Adrian Wojnarowski也爆料，在太陽季後賽首輪出局後，Vogel準備被炒魷魚。
太陽隊的未來充滿不確定性，Durant很有可能在今年夏天離開球隊，Booker和Beal也可能被交易。只是Beal薪資高達1500多萬，且還有交易否決權，只要他不願意離開，誰都趕不走他。
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