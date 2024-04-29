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千萬招標查黃牛！立委爆黨產委員得標　文化部：打擊黃牛無關顏色

▲國民黨立委葉元之今（29）日質疑文化部抓黃牛成效不彰，文化部回應，打擊黃牛無關顏色。（圖／葉元之提供）
▲國民黨立委葉元之今（29）日質疑文化部抓黃牛成效不彰，文化部回應，打擊黃牛無關顏色。（圖／葉元之提供）

記者李琦瑋／台北報導

立法院教育文化委員會今（29）日針對黃牛票的事情質詢，國民黨立委葉元之爆料，文化部招標辦理「黃牛票專案辦公室」標案，預算花1500萬元，得標廠商袁秀慧還曾任黨產會委員，絲毫不避諱與民進黨的關係。對此，文化部回應，「該標案是最有利標也是公開招標」，並強調「相關採購、評選作業都可受公評」，專家學者依廠商提供的法律專業服務進行評選，與廠商是否曾經擔任政府相關職務無關，「打擊黃牛無關顏色」。

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葉元之質疑，事實上根本不需要這個標案，尤其現在文化部遇到黃牛票加價轉售相關業務，通常是直接收案與分案就轉給地方政府處理， 不知道為什麼需要新設立一個專案辦公室，尤其112年標案公告是800萬，但今年又新開一個期程1年半的相同標案，金額成長到1500萬，甚至標案都是用「最有利標」的限制性招標，而不是以底價取勝的最低價標。

文化部表示，《文化創意產業發展法》增訂黃牛條款於去年2月提出修法，5月經立法院三讀通過，6月2日即生效施行。為因應修正條文迅速上路，文化部及地方政府執行調查及裁罰有大量法律諮詢及解釋需求，因此，文化部於去年新法上路時，同步啟動辦理「112年黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」採購案。

文化部提到，專案辦公室服務需求包括設計法令遵循流程、提供執法調查、查緝及裁罰遵循流程、各地方政府教育訓練、法律函釋建議、相關數據統計、檢舉電話接聽詢答、演唱會活動與網路各大售、讓票社團巡檢，以及提供最新黃牛態樣等。採購案於去年6月經公開招標，共有2家廠商投標，經專家學者組成採購評選委員會，依廠商服務建議書的完整性、可行性、執行能力進行評選後，由長慧法律事務所得標，履約期間為10個月，決標金額為790萬元。

文化部指出，因去年採購案將於今年5月25日屆期，因此，該部自今年4月23日至5月13日，另行公開招標辦理「113-114年黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」採購案，履約期間規劃至明（114）年12月止，共19個月。得標廠商將持續協助文化部及地方政府，處理藝文表演票券黃牛防制相關業務及法律諮詢服務等工作。

文化部強調，為遏止黃牛橫行，黃牛條款在行政院、立法院、跨部會及地方政府共同合作下，快速完成修法並正式上路，法案上路後勢必面臨許多法律解釋、執法作為及黃牛避法變形等情況。為能持續發揮修法效果，文化部與跨部會、地方政府等持續合作，也藉由專案辦公室的法律專業及人力提供有力支持，相關採購及履約、作業過程公開透明、可受公評，期盼各界亦能多予提供有益的建議，共同為維護藝文票券市場努力。

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