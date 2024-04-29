榮眷女力的溫暖堅毅！榮民榮眷基金會舉辦眷眷星光微電影首映會

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榮民榮眷基金會董事長李文忠表示，每位女性榮眷及榮民，曾經都是軍眷及軍人，因為她們的體諒與堅強，才能成就官兵勇往直前的力量，而眷眷星光微電影細膩刻劃這群無名英雌的犧牲奉獻，見證新時代「女力」堅韌、細膩、不畏挑戰的故事。
李文忠說，她們的力量溫暖而堅毅，讓一個家庭，甚至是整個國家都更美好，因為軍眷的摯愛，軍人才能無後顧之憂，全心投入保衛國家的偉大志業，更因榮眷的支持，榮民才能在退伍後，銜接社會，轉換跑道，將衛國志業轉為關懷社會的志願。
這部由榮民榮眷基金會所製作的眷眷星光微電影，是以多位榮眷為原型，例如，在市場販賣蔬果貼補家用的榮眷李陳寶玉女士，辛苦撫育6位子女，晚年慷慨捐款照顧清寒榮民眷及社會團體，另一位榮眷江世櫻女士，全心照顧家庭，讓先生無後顧之憂，更鼓勵孩子從軍報效國家等真實故事建構而成。
片中傳達的每位榮眷都曾是軍眷，永遠站在軍人背後，默默支持先生為國效力的眷屬，她們都有自己的故事與背景，然而也有著似曾相識的面貌，她們的體諒與堅強，如同夜空中最亮的星星，溫
暖支持每一位守護家園的官兵。
李文忠指出，眷眷星光微電影帶領觀眾看見一位平凡的榮眷，如何在安家立業的過程中，展現堅韌和智慧，活出不平凡的亮彩，如同熠熠星光的照耀著每個仰望她的人。
這部眷眷星光微電影，在高雄蓮潭會館舉辦眷眷星光微電影首映會後，也同步透過退除役官兵輔導委員會及榮民榮眷基金會官網及Youtube等網站線上播放，邀請全體國人觀賞，向榮眷「女力」致
敬。