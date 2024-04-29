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榮眷女力的溫暖堅毅！榮民榮眷基金會舉辦眷眷星光微電影首映會

▲財團法人榮民榮眷基金會舉辦眷眷星光微電影首映會，讓國人看見榮眷女力的溫暖堅毅。(圖／記者黃守作攝，2024.04.29)
▲財團法人榮民榮眷基金會舉辦眷眷星光微電影首映會，讓國人看見榮眷女力的溫暖堅毅。(圖／記者黃守作攝，2024.04.29)

記者黃守作／高雄報導

榮民榮眷基金會於今(29)日上午，在高雄市左營區高雄蓮潭會館，舉辦眷眷星光微電影首映會，讓國人看見榮眷女力的溫暖堅毅。

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▲榮民榮眷基金會舉辦眷眷星光微電影首映會，輔導會所屬南部地區機構及投資事業單位主管、高雄市陸、海、空駐軍主管、公務部門及民間退伍軍人社團代表與會。(圖／記者黃守作攝，2024.04.29)
▲榮民榮眷基金會舉辦眷眷星光微電影首映會，輔導會所屬南部地區機構及投資事業單位主管、高雄市陸、海、空駐軍主管、公務部門及民間退伍軍人社團代表與會。(圖／記者黃守作攝，2024.04.29)
財團法人榮民榮眷基金會眷眷星光微電影首映會，是由國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員兼榮民榮眷基金會董事長李文忠主持，有高雄市政府副秘書長張家興、輔導會所屬南部地區所屬機構及投資事業單位主管、高雄市陸、海、空駐軍主管、公務部門及民間退伍軍人社團代表與會，共同沉浸於細膩深刻的微電影情中，感動現場眾多觀眾。

▲國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員兼榮民榮眷基金會董事長李文忠致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.04.29)
▲國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員兼榮民榮眷基金會董事長李文忠致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.04.29)
榮民榮眷基金會董事長李文忠表示，每位女性榮眷及榮民，曾經都是軍眷及軍人，因為她們的體諒與堅強，才能成就官兵勇往直前的力量，而眷眷星光微電影細膩刻劃這群無名英雌的犧牲奉獻，見證新時代「女力」堅韌、細膩、不畏挑戰的故事。

李文忠說，她們的力量溫暖而堅毅，讓一個家庭，甚至是整個國家都更美好，因為軍眷的摯愛，軍人才能無後顧之憂，全心投入保衛國家的偉大志業，更因榮眷的支持，榮民才能在退伍後，銜接社會，轉換跑道，將衛國志業轉為關懷社會的志願。

這部由榮民榮眷基金會所製作的眷眷星光微電影，是以多位榮眷為原型，例如，在市場販賣蔬果貼補家用的榮眷李陳寶玉女士，辛苦撫育6位子女，晚年慷慨捐款照顧清寒榮民眷及社會團體，另一位榮眷江世櫻女士，全心照顧家庭，讓先生無後顧之憂，更鼓勵孩子從軍報效國家等真實故事建構而成。

片中傳達的每位榮眷都曾是軍眷，永遠站在軍人背後，默默支持先生為國效力的眷屬，她們都有自己的故事與背景，然而也有著似曾相識的面貌，她們的體諒與堅強，如同夜空中最亮的星星，溫
暖支持每一位守護家園的官兵。

李文忠指出，眷眷星光微電影帶領觀眾看見一位平凡的榮眷，如何在安家立業的過程中，展現堅韌和智慧，活出不平凡的亮彩，如同熠熠星光的照耀著每個仰望她的人。

這部眷眷星光微電影，在高雄蓮潭會館舉辦眷眷星光微電影首映會後，也同步透過退除役官兵輔導委員會及榮民榮眷基金會官網及Youtube等網站線上播放，邀請全體國人觀賞，向榮眷「女力」致
敬。 

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