助企業挑戰低碳轉型！產業園區管理局舉辦低碳轉型綠色金融研討會
經濟部產業園區管理局於今(29)日，在台北市南港展覽館，舉辦低碳轉型的綠色金融研討會，期能透過綠色金融支援企業轉型，進而達到低碳發展的目標，以應對日益嚴峻的淨零排放挑戰，並強調企業誠信的重要性。
記者黃守作／高雄報導
產業園區管理局低碳轉型的綠色金融研討會，是由該局副局長劉繼傳與曾琡芬共同主持，經濟部主任秘書楊志清、政風處處長廖常新、法務部主任秘書繆卓然、廉政署副署長沈鳳樑、產業園區管理局台北分局分局長梁又文、總統府國策顧問秦嘉鴻等人，以及金融機構與企業業者代表與會。
產業園區管理局副局長劉繼傳說，此次研討會利用企業服務廉政平台的機制，匯聚了產業界、金融界、法律界的標竿企業及專家學者，包括西門子、眾勤法律事務所、永豐銀行及群創光電等，共同探討了綠色金融與企業永續發展之間的深層聯繫，其中，對於如何在經濟發展中整合環保目標，達到產業的綠色轉型，成為討論的焦點。
經濟部主任秘書楊志清表示，我國經濟主力是中小企業，其佔我國產業結構98%以上，形成台灣綿密供應鏈，是我國經濟發展的核心，而值此全球淨零排放挑戰及國際趨勢，經濟部以環境保護、社會責任、企業治理(ESG)三個構面，來推動數位經濟與綠色經濟，以協助中小企業進行碳盤查，並輔導企業升級、低碳轉型，以提升產業附加價值。
法務部主任秘書繆卓然指出，在淨零碳排的進程中，法務部及廉政署均強調私部門透明與反貪腐，推動企業服務廉政平台，公、私協力，倡議企業誠信經營原則及法令遵循，區辨圖利與便民之差異，讓公務人員勇於任事，企業勇於創新發展。