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罵徐巧芯IP來自彰化社頭！檢察官提示處理原則　鄉長再曝最新進度

▲今（29）日徐巧芯受訪時提及，有個攻擊自己的帳號，IP來自國發會。對此國發會則做出回應，稱該IP實際屬於地方政府轄下附屬機關。（圖／資料照片）
▲今（29）日徐巧芯受訪時提及，有個攻擊自己的帳號，IP來自國發會。對此國發會則做出回應，稱該IP實際屬於地方政府轄下附屬機關。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日飽受各種輿論攻擊，今（29）日徐巧芯受訪時提及，有個攻擊自己的帳號，IP疑似來自國發會。經數位數查出，此IP的使用單位竟是彰化縣社頭鄉公所，鄉長蕭浚二說，此一事件絕對與政治無關，不排除有人使用社頭鄉公所圖書館IP留言。縣警局也表示，由於徐巧芯未提告，警方已請示檢察官，先查出使用人再釐清。

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彰化縣政府計畫處表示，徐巧芯在網路被攻擊，且IP使用單位是社頭鄉公所圖書館與彰化縣政府無關。因為各政府機關基於業務需求，都可逕行申請網際網路，若使用人留言如果涉及妨害名譽，徐巧芯可以提告。縣府人事處也表示，若經查證使用人為公務員，在上班時間做非公務之事，可以依公務員服務法追究。

國民黨籍的社頭鄉長蕭浚二對此也說，他是接到媒體告知才知情，此一事件絕對無政治無關，扯政治就太扯，不排除有人在圖書館使用社頭鄉公所圖書館IP，鄉公所將進一步了解。

彰化縣警察局刑警大隊長陳培德說，此一網路攻擊的IP位在彰化縣社頭鄉，由於徐巧芯未提告，警方已請示彰化地檢署檢察官，並檢視發言內容， 初步了解，未涉人身攻擊及妨害名譽，應先由社頭鄉公所做內部調查，釐清使用人再處理。

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