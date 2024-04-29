老鼠吃太胖「卡水溝蓋」！臨終畫面1.3萬人震撼：幫我通知家鼠吧
這下真的卡「鼠」了！我們常常會在路上看到有老鼠出沒，也會在水溝等陰暗處發現老鼠，但你看過老鼠「卡住」嗎？近日，就有網友分享在路上看到一隻老鼠想從水溝裡鑽出來，沒想到老鼠身體疑似太胖，頭部鑽出來之後，下半部就被卡死在水溝蓋上，就這樣慢慢的過世，最後臨終的畫面也被民眾拍了下來，引起上萬名網友熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「下輩子不要再吃這麼胖了好嗎？不是頭過身就一定過」只見貼出的照片當中，一隻老鼠本來想從水溝裡面爬出，結果沒想到頭部鑽出來之後，下半身卻卡住，即便牠雙手已經摸到地板，但怎麼用盡力氣也出不來，最後就在水溝蓋上斷了氣。而該網友也表示「RIP....鼠鼠已經把牠掩埋了」。
貼文曝光後，吸引超過1.3萬人按讚留言「瘋掉....其實蠻可愛的QQ」、「老鼠：幫我通知家鼠吧....」、「感謝您對生命的重視，祝您一生平安」、「真的卡鼠（死）了」、「這樣看起來很可愛，為什麼平常那麼嚇人啊，一路好走啊鼠鼠」、「感謝好心人，好險最後還有遇到你幫他辦後事」、「真的好可憐的老鼠喔....死於非命那種」。
家裡安裝捕鼠籠注意！帶到水溝放生會遭罰錢是真的
事實上，許多人家中或者餐廳都會安置「捕鼠籠」，然而過去就有案例，彰化一名男子抓到老鼠之後帶到水溝放生，結果被監視器拍下車牌之後，遭到環保局開罰1200元，男子不滿申訴。環保局強調：「只要是丟棄喪失功能、不要的物品，不管是否為活體，都算是丟棄廢棄物」。
那麼抓到的老鼠不能自己放生又該怎麼處理呢？環保署毒物及化學物質局表示，如果是用黏鼠板抓到老鼠後，可以先用桶子裝水並加入清潔劑至起泡程度，將黏鼠板浸入，使鼠隻迅速死亡，減少其痛苦；另外則是用雙層塑膠袋密封，讓老鼠窒息，接著將鼠屍交由清潔隊處理，由於鼠類存在著傳播疾病的隱憂，因此民眾可以選擇上述兩種比較合乎人道的方式滅鼠，千萬不要隨便放生哦！